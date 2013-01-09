BDP'den 'başörtüsü' teklifi

BDP'li Altan Tan, 28 Şubat dönemindeki davaların düşmesi ile okullarda ve kamusal alanda başörtüsünün serbest bırakılması için iki kanun teklifi verdi.

BDP Diyarbakır Milletvekili Altan Tan, verdiği iki kanun teklifi hakkında TBMM'de basın toplantısı düzenledi.

BDP'li Tan'ın verdiği tekliflerden biri "28 Şubat", diğeri ise "başörtüsü" konusundaydı.

28 Şubat döneminde binlerce kişiye ceza verildiğini belirten Tan, ''Bugün ortaya çıktı ki o tarihte işledikleri suçlarla ilgili ciddi bilgi, belge yok. Tamamen keyfi, ideolojik, tek yanlı, laik, ulusalcı, Kemalist anlayışla bu insanlar mağdur edildi'' dedi.

Sicilleri bozular için telafi isteyen Tan, ''28 Şubat dönemindeki özellikle İslami kesimle ilgili Kürt meselesiyle bağlantılı olarak hüküm giyen bütün kişilerin yeniden yargılanmasını, bu davaların düşmesini istiyorum'' diye konuştu.

Bu konuda kanun teklifi verdiğini ifade eden Tan, AK Parti'nin, mağduriyetin ortadan kalkmasını istemesi halinde teklife destek vermesi gerektiğini kaydetti.

Altan Tan, orta öğretim ve üniversiteler ile kamusal alanda başörtüsünün serbest olması için kanun teklifi verdiğini ifade etti.