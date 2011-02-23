-BDP'DEN BAĞIMSIZLARA DESTEK KARARI ANKARA (A.A) - 23.02.2011 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gülten Kışanak, milletvekili genel seçimlerinde parti olarak bağımsız adayları desteklemeye yönelik karar aldıklarını bildirdi. Kışanak, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında Türkiye'de seçim sürecinin işlemeye başladığını söyledi. Yapılacak seçimlerin Türkiye'deki demokrasi mücadelesi açısından tarihi bir önem taşıdığını ifade eden Kışanak, kendilerinin de Parti Meclisinde seçime ilişkin genel bir değerlendirmede bulunduklarını bildirdi. Kışanak, BDP olarak seçimlerde bağımsız adayları desteklemeye yönelik karar aldıklarını kaydetti.