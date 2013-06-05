BDP’den İstanbul'daki AVM’ler için araştırma önergesi

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken ve BDP’li milletvekillerinin imzasıyla Meclis Başkanlığına verilen önergede, “Türkiye’de AVM’lerin ekonomiye ve demokratik bir bölüşüme etkisinin araştırılması, kentlerde uygulanacak her türlü projeye yurttaşların katılımı ve irade bildiriminin sağlanması için ortaya konacak politikaların belirlenmesi amacıyla bir Meclis Araştırması açılması elzemdir” denildi.

Önergede, Türkiye’deki AVM’lerin nüfusa oranının dünya ortalamasının üzerinde olduğu görüşüne yer verildi. Meclis Araştırması istenen önergede şöyle denildi:

“Bugün Türkiye’nin merkez ekonomileri de aşan AVM sayıları, demokratik bir ekonomiyi olanaksız hale getirmiştir.

Türkiye'de AVM'lerin nüfusa oranı dünya ortalamasının oldukça üzerindedir. ABD'nin en büyük şehirlerinden New York'taki tüm AVM'lerin sayısı 50'yi geçmezken İstanbul'da bu sayı 100'ün üzerindedir. Türkiye, AVM sayısı açısından Avrupa ülkeleri arasında birinci sıradadır.

Türkiye'de 48 ilde 299 aktif alışveriş merkezi (AVM) bulunmaktadır.

2011'de 264 olan AVM sayısı, 2013'te 299'a yükselmiştir. Özellikle İstanbul da artan AVM’ler bugün toplum tarafından büyük bir kaygıyla izlenmekte ve karşı çıkılmaktadır.

Türkiye’ de 2013 yılı içerisinde açılacak 28, 2014'te ise tamamlanması beklenen 13 AVM bulunmaktadır. Ve bu AVM' ler, 2 milyon 872 bin 725 metrekare kiralanabilir bir alan kaplamaktadır. Bu rakam dahi durumun vahametini ortaya koymaktadır."