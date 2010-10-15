-BDP'DEN ASKER AİLELERİNE TAZMİNAT TEKLİFİ TBMM (A.A) - 15.10.2010 - BDP Muş Milletvekili Nuri Yaman, ''kaza ya da ihmal nedeniyle hayatını kaybeden askerlerin ailelerine de nakdi tazminat verilmesi ve aylık bağlanması'' için kanun teklifi verdi. Yaman'ın TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifinin gerekçesinde, askerlik hizmetini yapmaktayken ''Terörle Mücadele Kanunu ve Şehitlik Yönergesi'' kapsamında hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının ''nakdi tazminat'' ve ''aylık bağlanması'' gibi haklardan yararlandığı, ancak kaza ya da ihmal gibi nedenlerden hayatını kaybeden kişilerin yakınlarının böyle bir sosyal haktan yararlanamadığı ifade edildi. Teklif, askerlik görevini yaparken kaza ya da ihmal gibi nedenlerle şehit olan kişilerin yakınlarının da bu haklardan yararlanmasını öngörüyor.