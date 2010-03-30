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Politika

BDP'den AKP'nin anayasa teklifine ret

Anayasa değişikliklerinin parlamentodan rahat geçmesi ve referandumda daha geniş bir destek bulması için kararı merak edilen BDP, AKP'nin teklifine destek vermeyeceğini açıkladı.

30 Mart 2010 03:00

T24 - CHP ve MHP'nin kesin ret tutumu nedeniyle Anayasa değişikliklerinin parlamentodan rahat geçmesi ve referandumda daha geniş bir destek bulması için kararı merak edilen Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) AKP'nin teklifine destek vermeyeceğini açıkladı. BDP Grup Başkan Vekili Bengi Yıldız, AKP'nin tartışmaya açtığı taslakla TBMM'ye Başkanlığı'na sunduğu teklif arasında önemli bir fark bulunmadığını belirterek, "Bu haliyme desteklememiz söz konusu olamaz" dedi.
 
BDP Grup Başkan Vekili Bengi Yıldız, TBMM Başkanlığı'na sunulan AKP teklifi için yaptığı değerlendirmede, partisinin "ret" tutumunu açıkladı. NTV'de soruları yanıtlayan Yıldız, şunları söyledi:
 
"Bu AKP'nin taslağıdır. AKP'nin ideolojsini, arayışını, anlayışını yansıtan bir paket. AKP'nin paketi halkın, emekçilerin, Kürtler'in paketi haline gelmedi. Teklif edilen metinde toplu sözleşme hakkına yeni bir madde eklenmiş, onun dışında pakate eklenmiş bir şey yok. Onun için bizim bu paketi desteklememiz söz konusu olmaz."
 
Muhalefet partilerinin alternatif sunmadan sergiledikleri "ret" tutumunu da eleştiren Yıldız, "Muhalefetin alternatif sunmaması toplumu AKP iktidarına mahkûm etme anlayışıdır. Ve çözüm getirmeyen bir anlayıştır. Onun için biz alternatif bir çalışma yaptık" dedi.
 
BDP, AKP'ye de ilettiği alternatif anayasa taslağı konusunda olumlu bir yanıt alamadı.

BDP, AKP'nin Anayasa paketini desteklemek için, başta yüzde 10 olan Türkiye barajının indirilmesi ile Türk Ceza ve Terörle Mücadele kanunlarında değişiklikler yapılması olmak üzere bir dizi koşul dile getirmişti. AKP, barajın indirilmeyeceğini açıklayarak BDP'ye olumlu yanıt vermedi.
 

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