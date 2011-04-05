-BDP'DEN "ŞİFRE" ÖNERGESİ TBMM (A.A) - 05.04.2011 - BDP, ÖSYM tarafından yürütülen sınavlarla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, YGS'de ''şifreli kopya skandalının ortaya çıkmasının ardından ÖSYM'nin suç üstü yakalandığı'', olayın üzerinin örtülmek istendiği iddia edildi. Geçen yıl da KPSS'de kopya skandalı yaşandığı belirtilen gerekçede, öğrencilerin ÖSYM'ye güveninin kalmadığı öne sürüldü. Gerekçede, ÖSYM'nin kopyayı önlemek için aldığı bazı kararların, özellikle kişiye özel kitap uygulamasının kafaları daha da karıştırdığı iddia edildi. Önergede, YGS başta olmak üzere ÖSYM tarafından yürütülen sınavların araştırılması için komisyon kurulması talep edildi.