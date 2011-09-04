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Politika

BDP'de Genel Başkan Demirtaş  ANKARA (A.A)

04 Eylül 2011 21:47

-BDP'de Genel Başkan Demirtaş  ANKARA (A.A) - 04.09.2011 - BDP 2. Olağan Kongresi'nde tüzük değişikliğine gidildi, yeni tüzükte ''Demokratik özerklik'' ifadesi yer aldı. Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda devam eden kongrede, misafir konuşmaları sırasında ÖDP Genel Başkanı Alper Taş'a da söz verildi. Taş'ın, futbolcu Arda Turan'ın Türkiye-Kazakistan milli maçının ardından yaptığı açıklamayı hatırlatması ve selam göndermesi üzerine salondakiler, Arda Turan'ı alkışladı. Kongrede, tüzük değişikliğine gidildi. Bu değişiklikler içerisinde özellikle bazı maddeler göze çarptı. ''Demokratik özerklik'' ifadesi yeni tüzükte yer alırken, tüzüğün 3. maddesinin C fıkrasında bulunan ''kardeşliğin temelinin tarihin derinliklerinde yattığını beyan eder'' ifadesi çıkartıldı. Tüzük değişikliği oy birliğiyle kabul edildi. -Selahattin Demirtaş Genel Başkan- Divan başkanı Osman Özçelik, genel başkanlık oylamasının sonuçlandığını bildirdi.  Kayıtlı bin 193 delegeden 629'unun oy kullandığını belirten Özçelik, Selahattin Demirtaş'ın 627 oy alarak genel başkanlığa seçildiğini duyurdu. Özçelik, parti meclisi listesinde ilk sırada yer alan Gültan Kışanak'ın eşbaşkan olarak da partide görev yapacağını ifade etti. -''Tüzüğümüzde birçok yerde benzer ifadeler vardır''- Demirtaş, oy kullanmak üzere salona gelişinde gazetecilerin, tüzükten çıkartılan ''kardeşliğin temelinin tarihin derinliklerinde yattığını beyan eder'' ibaresinin çıkartılmasını anımsatarak, ''BDP kardeşliği bıraktı mı?'' sorusu üzerine, ''Hayır, o konuda kesinlikle öyle bir tartışma yok. Suni bir tartışma olarak gündeme girmesini, bu şekilde tartışılmasını biz doğru bulmayız. BDP'nin öyle bir niyeti, öyle bir amacı da yok. Tüzüğümüzde birçok yerde benzer ifadeler vardır'' dedi. Demirtaş, ''Tüzüğe Kürdistan ifadesi neden girmedi?'' sorusuna ''Bizim dışımızda bir tüzük, amblem tartışması yaşandı. Bu, bizim başlattığımız bir tartışma değildi. Yani, basından arkadaşlar bu yorumları yaptılar, kendi takdirleridir. Ama bizim gündemimize hiçbir zaman gelmemiş zaten bunlar'' yanıtını verdi.

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