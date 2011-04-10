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Politika

BDP'DE BAĞIMSIZ ADAY SAYISI 64 DİYARBAKIR (A.A)

10 Nisan 2011 22:09

-BDP'DE BAĞIMSIZ ADAY SAYISI 64 DİYARBAKIR (A.A) - 10.04.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP), 12 Haziran Milletvekili Genel Seçiminde destekleyeceği bağımsız adaylara ve aday gösterilecek illere ekleme yaptı. BDP Bağımsız Adayları Belirleme Komisyonu, Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın listeyi açıklamasının ardından bazı adayların da desteklenmesini kararlaştırdı. Buna göre BDP, Sakarya'da Hüseyin Tanış, Tekirdağ'da Kerem Tosun, Yalova'da ise İhsan Coşkun'u destekleyecek. Böylece BDP'nin destekleyeceği bağımsız aday sayısı 64'e, il sayısı ise 41'e yükseldi.

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