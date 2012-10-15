BDP yönetimine sürpriz isimler girdi

Candan Yıldız

BDP'nin 2. Olağanüstü kongresine daha yakından bakıldığında, Parti Meclisi büyük oranda yenilenmiş görünüyor. Zira 120 üyeden 56'sı cezaevinde.

Seçimle belirlenen 80 kişilik PM asil üyeler listesinde mütedeyyin isim Altan Tan öne çıkan isimler arasında. Uludere Katliamı'nda kardeşi ve yakınlarını kaybeden Ferhat Encü de PM'ye seçildi. Öcalan'ın kardeşi Mehmet Öcalan ise PM'deki yerini korudu.

Yeni seçilen isimlerden biri de akademisyen Özgür Sevgi Göral. Göral, yaklaşık 3 yıl önce Kürt sorununun tartışıldığı bir televizyon programına katıldığı gerekçesiyle Yıldız Teknik Üniversitesi yönetimi tarafından görevine son verilmiş bir isim.

BDP Siyaset Akademileri'nde ders verdiği dönemde KCK'dan tutuklanan, sonrasında ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan akademisyen Prof. Büşra Ersanlı artık PM yerine BDP Siyasi Danışma Kurulu'nda çalışacak. 2. Olağanüstü Kongre'de oluşturulan Kurul'un diğer üyeleri arasında bir önceki PM'de yer alan gazeteci-yazar Ayşegül Devecioğlu ile Prof. Nazan Üstündağ da var.

Sosyolog, yazar İsmail Beşikçi'nin de aynı Kurul'da yer alması dikkati çeken bir diğer gelişme.