BDP, 'yasal düzenlemeler' için Başbakan’a, 'tatile girmesin' diye Çiçek’e gidecek

Hülya Karabağlı/ Ankara

BDP, çözüm sürecinin ikinci aşaması ‘demokratikleşme’ paketi için Başbakan’a, TBMM’nin 1 Temmuz’da tatile girmemesi, paketin yasalaşması talebiyle Meclis Başkanı Cemil Çiçek’i ziyarete hazırlanıyor. BDP, önümüzdeki 10 günlük dilimi en kritik süreç olarak değerlendiriyor.

Çelik: Kürt tarafı atılması gereken adımları attı

BDP Eş Genel Başkan Yardımcısı, Muş Milletvekili Demir Çelik, T24’e, Başbakan, bakanlar ve TBMM başkanına yapılacak ziyareti ve hangi konuları masaya götüreceklerini değerlendirdi. “Önemli bir sürece girmiş bulunmaktayız” diyen Çelik, Kürt tarafının ilk aşama için atılması gereken adımları attığını söyledi. 8 Mayıs’tan bu yana silahlı güçlerin güneye çekildiğine dikkat çeken Çelik, sıranın, hükümet ve AKP kanadına geldiğini vurguladı. Çelik, “Neler isteniyor” sorusuna, Terörle Mücadele Kanunu (TMK), TCK’nın ilgili maddeleri, düşünce ve ifade özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması yönünde değişikliklere dikkat çekti. Çelik, bu kapsamda Başbakan ve Bakanlar ve Meclis Başkanı ile bir görüşme talebi olduğunu söyledi.

Meclis yasalar çıkana kadar kapanmasın

Demokratikleşmenin yapılması için TBMM’nin kapanmamasını istediklerini söyleyen Çelik, Meclis başkanı Çiçek’le de bir randevu talebinde bulunacaklarını anlattı.

Mini demokratikleşme paketi

BDP, Adalet Bakanı Sadullah Ergin’le geçtiğimiz haftalardaki görüşmesinde çeşitli yasalarda 100 maddede değişiklik yapılmasını istemişti. Ancak, Başbakan ve ilgili bakanlarla görüşmede öncelikli mini bir paket sunacağına dikkat çekiliyor.