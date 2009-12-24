T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP yarın meclis grubunu kuracak

BDP'ye katılan eski DTP'liler yarın TBMM'ye grup için başvuracak.

24 Aralık 2009 02:00

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi, Ufuk Uras'ın katılımıyla yarın Meclis'te grup kuracak.


Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras, Barış ve Demokrasi Partisi'ne katıldı.

Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Demir Çelik, TBMM'de grup kurmanın asgari şartının 20 milletvekili olduğunu anımsatarak, ''Bağımsız İstanbul Milletvekili Sayın Ufuk Uras, zaten günlerdir her türlü desteği vermeye hazır olduklarını beyan etmişlerdi. Ufuk Uras'ın değerli katkılarıyla yarın listemizi sunup daha sonra geçişleri resmileştireceğiz. BDP grubu yarın Meclis'te oluşacak'' dedi.

Anayasa Mahkemesi'nin DTP'yi kapatmasıyla partinin milletvekili sayısı 21'den 19'a düşmüştü.

Yüksek Mahkeme Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'a 5 yıl siyaset yasağı getirince Meclis'te DTP grubu kalmamıştı.

Ufuk Uras'ın katılımyla kapatılan DTP'nin yerine BDP Meclis'teki yerini alacak.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24