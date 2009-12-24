BDP yarın meclis grubunu kuracak

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi, Ufuk Uras'ın katılımıyla yarın Meclis'te grup kuracak.





Bağımsız Milletvekili Ufuk Uras, Barış ve Demokrasi Partisi'ne katıldı.



Barış ve Demokrasi Partisi Genel Başkanı Demir Çelik, TBMM'de grup kurmanın asgari şartının 20 milletvekili olduğunu anımsatarak, ''Bağımsız İstanbul Milletvekili Sayın Ufuk Uras, zaten günlerdir her türlü desteği vermeye hazır olduklarını beyan etmişlerdi. Ufuk Uras'ın değerli katkılarıyla yarın listemizi sunup daha sonra geçişleri resmileştireceğiz. BDP grubu yarın Meclis'te oluşacak'' dedi.



Anayasa Mahkemesi'nin DTP'yi kapatmasıyla partinin milletvekili sayısı 21'den 19'a düşmüştü.



Yüksek Mahkeme Ahmet Türk ve Aysel Tuğluk'a 5 yıl siyaset yasağı getirince Meclis'te DTP grubu kalmamıştı.



Ufuk Uras'ın katılımyla kapatılan DTP'nin yerine BDP Meclis'teki yerini alacak.