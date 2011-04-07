-BDP VE YENİ PARTİ'NİN SEÇİM KARARI RESMİ GAZETE'DE ANKARA (A.A) - 06.04.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) ile Yeni Parti'nin, 12 Haziran 2011 tarihinde yapılacak milletvekili genel seçimine katılmamasına ilişkin Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararı, Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. BDP MYK Üyesi Nursel Aydoğdu, YSK'ya başvurarak parti meclisinin seçimlere katılmama yönünde karar verdiğini belirterek, bu yönde gereğinin yapılmasını istemişti. Başvuruyu değerlendiren YSK, parti meclisince alınan karar doğrultusunda işlem yapılmasına ve BDP'nin seçimlere katılmamasına, seçim iş ve işlemlerinde bu siyasi partiye yer verilmemesine oy birliğiyle karar verdi. YSK, Yeni Parti'nin de başvurusu üzerine seçimlere katılmamasına hükmetti.