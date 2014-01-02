BDP ve HDP heyeti tutuklu vekiller için Adalet Bakanı ile görüşecek

Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan KCK’ya yazdığı 20 sayfalık mektuba yanıt almak için Kandil’e giden ancak mektup almadan dönen BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve HDP Eşbaşkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder, çözüm sürecinde ortaya çıkan yeni gelişmeyi kabinenin yeni bakanları ile masaya yatıracak. BDP ve HDP heyeti yarın Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek'le görüşecek. Görüşmede, "Süreçte hukuki zemin, paralel devlet, tutuklu milletvekilleri ve cezası yargıtay tarafından onanan HDP Eşbaşkanı Sebahat Tuncel'in durumu" ele alınacak.

Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre, Öcalan’ın KCK yetkililerine yazdığı mektuba yanıt mektubunu almak için 29 Aralık günü Kandil’e giden Buldan ve Önder, dönüşte hükümetle kapsamlı grüşmeler yapacaklarnı açıklamıştı. Öcalan’ın mektubuna yanıt almak ve “çözüm sürecini” değerlendirmek için Kandil’e gittiklerini belirten Buldan, KCK yetkilileri ile 8-9 saat süren kapsamlı bir görüşme yaptıklarını, görüşmeyi Öcalan ve hükümete aktaracaklarını ifade etmişti.

Çiçek ve Bozdağ'la görüşecekler

Hükümetle beklenen ilk görüşme yarın gerçekleşecek. BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder, yarın yeni Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve TBMM Başkanı Cemil Çiçek ile biraraya gelecek. Twitter üzerinden açıklama yapan Buldan saat 14.00'te Bozdağ, 15.00'de ise Çiçek ile görüşeceklerini duyurdu.

Hukuki zemin ve yasal süreç

Görüşmede, İmralı ve Kandil'de tartışılan ve çözüm sürecinde acil gerçekleşmesi istenen konular arasında, süreçte ortaya çıkan riskler, hükümetle cemaat arasında süren sorun, hükümetin de dikkat çektiği paralel devlet ve sürecin hukuki zemininin yaratılması var. Görüşmelerde tutuklu milletvekillerinin serbest kalmasına sağlayacak yasal düzenleme ve HDP Eşbaşkanı İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in milletvekilliğinin düşürülmesininin engellenmesine yönelik çözüm yöntemi de ela alınacak.

BDP ve HDP heyeti, Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan KCK’ya yazdığı 20 sayfalık mektuba yanıt almak için önümüzdeki günlerde tekrar Kandil'e gitmesi bekleniyor. Heyet ardından aralarında Adalet Bakanı ve İçişleri Bakanının da olduğu hükümet kanadı ile kapsamlı toplantılar yapması bekleniyor. Heyetin bu toplantılar ardından İmralı'ya gidip konuyu Öcalan ile değerlendirecek. Değerlendirmeler kapsamında sürecin farklı bir aşamaya girmesi bekleniyor.