BDP ve HDP heyeti İçişleri Bakanı Ala'yı ziyaret etti

BDP Grup Başkanvekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken ile HDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder, İçişleri Bakanı Efkan Ala'yı makamında ziyaret etti. Heyet, son dönemlerde üniversitelerde Kürt, sosyalist ve diğer muhalif öğrencilere dönük saldırıları, polisin toplumsal gösterilere yönelik orantısız müdahalesini dile getirdi

BDP ve HDP heyeti, 45 dakika süren görüşmede, yaklaşan seçim süreciyle ilgili olarak seçim propagandasının rahat bir ortamda yürütülebilmesi için güvenlik kurumlarından gerekli hassasiyeti göstermesini talep etti.

Heyet, ülkenin demokratikleşmesi ve çözüm süreciyle ilgili olarak beklentilerini iletti.

Görüşmenin olumlu geçtiği ve BDP ile hükümet arasındaki görüşmelerin bundan sonra da devam edeceği kaydedildi.

Öte yandan, HDP Genel Başkanı Sebahat Tuncel, HDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Genel Başkan Yardımcısı Sırrı Süreyya Önder ve HDP İstanbul Milletvekili Levent Tüzel'den oluşan heyetin, gündemdeki konuları görüşmek üzere bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Genel Merkez'de ziyaret edeceği bildirildi.