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Politika

BDP'li vekillerden siyasi tutuklulara destek için, iki günlük açlık grevi

BDP ve Blok Grubu Milletvekilleri, parti genel merkezinde iki günlük açlık grevi gerçekleştirecek.

15 Şubat 2012 15:33

 

T24 - BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 20-21 Şubat tarihlerinde Şırnak Milletvekili Selma Irmak ve diğer siyasi tutuklulara destek vermek için açlık grevi yapacaklarını açıkladı.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, kaldıkları Diyarbakır Cezaevi’nde süresiz açlık grevi başlatan Şırnak Milletvekili Selma Irmak ve diğer siyasi tutuklulara destek vermek için 20- 21 Şubat tarihlerinde BDP ve Blok Grubu Milletvekilleri olarak parti genel merkezinde 2 günlük açlık grevi yapacaklarını açıkladı.

BDP’nin resmi internet sitesinde yer alan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak imzalı açıkmada, ’AKP Hükümeti’nin aralıksız sürdürdüğü siyasi soykırım operasyonlarını, İmralı Cezaevi’nde giderek ağırlaştırdığı tecrit uygulamalarını ve Kürt sorununda çatışmaları tırmandıran operasyonlarını protesto amacıyla’ Şırnak Milletvekili Selma Irmak ve diğer siyasi tutukluların kaldıkları Diyarbakır Cezaevi’nde süresiz açlık grevi başlattığı bildirildi. Açıklamanın devamında şöyle denildi:

"Selma Irmak ve diğer siyasi tutukluların direnişini, eylemini selamlıyoruz. Bu direnişin, bu çabaların diyalog, müzakere, çözüm ve demokratikleşme sürecinin başlamasına katkı sunacağına inanıyoruz. Arkadaşlarımızın başlattığı bu onurlu direnişe destek ve onlarla dayanışma içerisinde olmak amacıyla 20- 21 Şubat Pazartesi ve Salı günleri BDP ve Blok Grubu Milletvekilleri olarak parti genel merkezinde iki günlük açlık grevi gerçekleştireceğimizi demokratik kamuoyuna saygıyla duyururuz."

 

 

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