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Politika

BDP ana dilde eğitim ve vicdani ret önerisini sundu

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun bugünkü toplantısında dört siyasi parti, Temel Hak ve Özgürlükler bölümü için hazırladıkları metinleri sundu

10 Mayıs 2012 23:44

 

-Hülya Karabağlı

 

ANKARA

 

TBMM Anayasa Uzlaşma Komisyonu’nun bugünkü toplantısında dört siyasi parti, Temel Hak ve Özgürlükler bölümü için hazırladıkları metinleri sundu.  BDP,  ‘ana dilde eğitim’ ve ‘vicdani ret’  hakkının yeni anayasada yer almasını önerdi.  CHP laiklik tanımının içinin doldurulmasına dikkat çekti. Din istismarı yapılmamasını istedi.

 

‘Ötekileştirme önlenmeli’

 

Alınan bilgiye göre,  devletin pozitif yükümlülüğü, yoksulluğa karşı korunma, Temiz Çevre, Sosyal Dışlanmaya karşı önlem, Kamu düzeni kamu yararı tanımlarının somutlaştırılması, ötekileştirmenin önlenmesi gibi öneriler yer aldı.Eşitlik konusu ön plana çıktı. Kadın- erkek eşitliği, engelli hakları,  çocuk hakları alt başlıkları sıralandı.  Uzmanlardan oluşan bir ekip, ortak önerileri belirleyecek.

TBMM Başkanı Cemil Çiçek, toplantı sonrasında yaptığı açıklamada, yeni anayasanın yazımıyla ilgili olarak ''olumlu ve verimli bir çalışmanın başlamış olduğunu'' söyledi. Çiçek, “ 'Dikkat edilmesi gereken ilkeler ortaya konulacak, ona göre metin yazılacak. Hangi hak ve özgürlükler hangi bölümde olacak. Danışmanlarla, uzmanlarla birlikte bu bölümü yazarken, her bir partimizin 'şunlara dikkat edelim' diye ortaya koyduğu ilkeleri birleştirecekler, ortak metin haline getirmiş olacaklar. Ayrıca liste halinde verilen temel hak ve özgürlüklerin de bir sistematiğini yapacaklar. Tamamen teknik bir konudur. Hangi hak ve özgürlük hangi bölümde yer alması gerekiyor, bununla ilgili bir çalışma yapmış olacaklar. Bu çalışma her partiden birer üye ve danışmanlarla birlikte sürdürecekler. Önümüzdeki Çarşamba gününe kadar önemli bir aşamayı, sistematiğini yapmak ve genel ilkeleri belirlemekle ilgili raporlama kısmını tamamlamış olacaklar. Çarşamba günü tekrar toplanacağız.'

Çiçek, ''Bir madde yazıldığında, üzerinde uzlaşıldığı zaman açıklayacak mısınız-'' sorusuna, ''Eğer komisyon karar verirse açıklarız. Derlerse ki 'açıklamayalım' açıklarız, derlerse ki 'bu bölümü açıklayalım' onu açıklarız. Esnek bir çalışma tarzı takip ediyoruz. Kendimizi de bağlamamak adına”. 

 

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