BDP: Ülkeyi soyanlara biz bedel ödetiriz

T24 - BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, Başbakan Erdoğan'ın ‘Vergi ödemeyen bedelini öder' sözlerine cevap verdi: Ülkeyi soyup soğana çevirip vergi ödemeyenlere biz bedel ödetiriz.







Başbakan Erdoğan’ın "Kimse küçük akıllarıyla bu ülkenin bütünlüğünü parçalama gayreti içerisine giremez. Bu ülkenin en batısındaki nasıl vergisini ödüyorsa, en doğusundaki de bu vergisini ödeyecektir. Ödemediği zaman bedelini ödemek durumunda kalır" şeklindeki sözlerine BDP’den jet yanıt geldi.



Başbakan Erdoğan’a Twitter’dan tepki gösteren Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, vergilerin silah tüccarlarına gittiğini belirterek, "Bu ülkeyi soyup soğana çevirip vergi ödemeyenlere bedel ödettireceğiz. ‘Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar’ sözünü boşuna söylememişler. Vergi aflarınız, kara paralarınız, ihaleleriniz, haramınız sorgulanacak" dedi.



Kaplan Twitter hesabından şunları yazdı:



- Türkiye'de vergi verenler ve vermeyenler kim biliyor musunuz? Bütçenin yüzde 80 vergisi dolaylı vergiler. KDV+ÖTV gibi, emekçi halktan alınıyor.



- İşçiler, memurlar kaynakta stopajdan yüzde 27 vergisi kesiliyor. Kurumlar vergisini AKP 35'ten 20'ye indirdi. 17 banka gelir rekortmeni oldu.



- 28 holding Türkiye’yi sömürüyor, gelirin yüzde 80’ini kapıyor vergisi de yüzde 20. Yani emekçiden direkt ve indriket alınan vergi yüzde 80.



- BDP/Blok bu gelir dağılımı adaletsizliğine son verecek. Kazanandan vergiyi alacak, yok öyle Başbakan’ın yandaşlarına yağma hasanın böreği.



- Vergi reformunu yapacağız. Provakatif, yalanlanan röportajlara sığınarak bu düzenin süreceğini sananlar aldanıyor, asıl küçük akıllılar bunlar.



- Akaryakıt, doğalgaz yüzde 66, cep 57, Tekel ürünleri 80, pırlantada sıfır vergi diyenleri, dayatanları şaşırtacağız. BDP/Blok ezber bozacak.



- Krizin faturasını halka çıkarma alışkanlığı içinde olanlar bilsin ki bu eşit olmayan adaletsiz vergi düzeni böyle sürmeyecek, değiştireceğiz.



- İnadına savaş diyenlere karşı 74 milyonla barış diyeceğiz, savaşa harcanan vergiler, silah tüccarlarına giden paralar, halkın refahına sunulacak.



- Çalıp, ülkeyi soyup soğana çeviren vergi ödemeyenlere biz bedelini ödetiriz, BDP/blok/çatı partisi ile değişimin, çözümün öncü gücü olacağız.



- ‘Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar’ diye boşuna dememişler, vergi aflarınız, kara paralarınız, ihaleleriniz, haramınız, sorgulanacak.