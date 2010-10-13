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Politika

BDP TV YAYINLARINA MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ TBMM (A.A) 

13 Ekim 2010 17:12

-BDP TV YAYINLARINA MECLİS ARAŞTIRMASI İSTEDİ  TBMM (A.A) - 13.10.2010 - BDP, ''toplumu şiddete ve etnik ayrımcılığa sevk eden'' televizyon yayınlarıyla ilgili Meclis Araştırması açılmasını istedi. BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, TRT ve ''hükümete yakın'' bazı TV kanallarında yayınlanan bir kısım dizilerde etnik ayrımcılığın körüklendiği iddia edildi. Söz konusu dizilerde, ''özellikle Kürtlerin aşağılandığı'' öne sürülen gerekçede, farklı inanç kesimleri ve  sosyalistlerin hedef haline getirildiği öne sürüldü. Gerekçede, bu dizilerin gençler üzerinde, şiddet, mafya, çeteleşme isteği gibi etkiler oluşturduğu ileri sürüldü. Önergede, toplumu şiddete ve etnik ayrımcılığa sevk eden televizyon yayınlarının yarattığı etkilerin araştırılması ve gerekli önlemlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması açılması talep edildi. 

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