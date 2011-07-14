-BDP: TUTUKLU VEKİLLERİN GÖREVE BAŞLAMASI ÖNEMLİ TBMM (A.A) - 14.07.2011 - BDP'nin, TBMM'deki görüşmede AK Parti heyetine sunduğu metinde, tutuklu milletvekillerinin en kısa sürede fiilen göreve başlamalarının önemli olduğu belirtildi. Metinde, 24. dönem parlamentosunun tarihi bir dönemde ve ülkenin en temel sorunlarını çözmek üzere göreve başladığı kaydedildi. Uzlaşma içerisinde yapılacak evrensel standartlarda yeni bir Anayasa ile daha demokratik bir sistemi inşa etmenin, toplumsal barışı sağlamanın ve refah düzeyini arttırmanın, herkesin ortak sorumluluğu olduğu ifade edildi. TBMM'nin üyelerinin eksiksiz olarak parlamento çalışmalarına katılımını engelleyen sorunların en kısa zamanda giderilmesinin ortak beklenti olduğu kaydedilen metinde, bu kapsamda, halen tutuklu olan milletvekillerinin en kısa zamanda fiilen göreve başlamalarının önemli olduğu belirtildi. Metinde şu ifadelere yer verildi: ''Seçim sistemiyle yasalardan kaynaklı yetmezliklerin giderilmesiyle temsilde adaletin daha güçlü bir şekilde sağlanması, halkın iradesinin parlamentoya eksiksiz yansıması için, siyaset kurumunun önünde engel teşkil eden, düşünceyi ve ifade özgürlüğünü kısıtlayan TMK, TCK, CMK'da evrensel standartlara uygun düzenlemeler yapılması, bu dönem parlamentomuzun öncelikleri arasında olmalıdır. Yasaları evrensel hukuka uygun hale getirme konusundaki yetkili tek merci TBMM'dir. Milletvekili seçilmesine rağmen parlamentoya girmesi engellenen Sayın Hatip Dicle örneğinde olduğu gibi bu ve benzeri haksızlıkları gidermek, benzer durumların tekerrürünü engellemek için uluslararası hukuk da dikkate alınarak parlamento içinde çözüm arayışları olmalıdır.''