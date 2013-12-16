BDP: Tutuklu milletvekillerimiz hakkında verilen karar siyasidir

Muzaffer Gençdoğan/ANKARA

BDP, Diyarbakır 5’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nin, tutuklu 5 milletvekilinin tahliyesini reddeden kararına tepki göstererek “ karar siyasidir” açıklaması yaptı. BDP Eşbaşkanları Selahattin Demirtaş ve Gülten Kışanak’ın ortak açıklamasını TBMM’de basın toplantısı düzenleyen Grup Başkanvekili Pervin Buldan okudu.

Açıklamada “Özel yetkili mahkemenin bugün verdiği karar, demokratik siyaset yapma hakkını ve halk iradesini hiçe sayan bir karardır” denildi. Anayasa Mahkemesi’nin CHP Milletvekili Mustafa Balbay hakkında verdiği kararın hiçbir tartışma götürmeksizin bağlayıcı olduğuna vurgu yapılan açıklamada, “Bu karar, tüm seçilmişlerin serbest bırakılmasını emretmektedir. İdare ve yargı organları bu karara koşulsuz uymak zorundadır” değerlendirmesi yapıldı.

Milletvekilleri, siyasi rehine olarak tutuluyor

Tutuklu milletvekilleri Hatip Dicle, İbrahim Ayhan, Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız, Kemal Aktaş ve Gülser Yıldırım hakkında bugüne kadar herhangi bir hüküm verilmediği, yargılamanın devam ettiği hatırlatılan açıklamada, daha sonra şu görüşlere yer verildi:

“Ancak buna rağmen vekillerimiz, diğer tutuklu siyasetçiler gibi yıllardır cezaevinde siyasi rehine olarak tutulmakta ve uzun tutuklulukla aslında açıkça yargısız bir infaz yapılmaktadır. Tutuklu bulundukları süre dikkate alındığında vekillerimiz ceza alsalar dahi alacakları cezanın infazını çoktan tamamlamış durumdalar. Dolayısıyla bu karar hukuki değil, siyasi bir karardır. Yargı tarafından tutuklu vekillerimiz ve siyasetçilerimize karşı açıkça hasmane bir tutuk izlenmektedir. Bu karar bir hukuk skandalıdır, bir çifte standarttır. İstanbul’da ayrı Diyarbakır’da ayrı bir hukuk işletilmektedir.”

Barış süreci zora girdi

Mahkeme kararının “Çözüm sürecine hizmet etmeyen hatta süreci tıkama potansiyeli taşıdığı” iddia edilen açıklamada, hükümet göreve ve samimiyete davet edildi. Açıklamada “Halk iradesini ayaklar altına alan bu kararın siyasi ortağı hükümettir. Hükümet, sürdürülen siyasi yargılamaların da aynı zamanda sorumlusudur. Bu hukuk skandalının derhal sona erdirilmesi gerekir. Yargıyı da Anayasa Mahkemesi kararına uymaya davet ediyoruz. BDP olarak, süreci bu şekilde yürütme ve ilerletme ihtimalimizin zora girdiğini herkesin ve her kesimin bilmesini istiyoruz” denildi.

Hükümet süreci tıkamaya gidiyor

Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Pervin Buldan, “bir yandan barış sürecini sürdürüp diğer yandan BDP’ye her türlü baskıyı yaparsanız, bu süreç sıkıntıya girer. Hükümet süreci tıkamaya gidiyor” dedi. Hükümetin acilen bugün, kararla ilgili bir açıklama yapmasını beklediklerini ifade eden Buldan, “Adalet Bakanı’nın da söyleyecek sözü olmalı” şeklinde konuştu.

Yerel mahkeme, Anayasa Mahkemesi kararını 'tanımıyorum' diyor

BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ise, basın toplantısı öncesi Meclis kulisinde gazetecilerin konuyla ilgili sorularını yanıtladı. Kaplan “Diyarbakır’daki Ağır Ceza Mahkemesi, Anayasa Mahkemesi’nin verdiği karar ile AİHM’nin kararlarını ‘tanımıyorum’ diyor. Başka bir ifadeyle bu karar, düşman hukuku olarak uygulanan bir mekanizmanın yansımasıdır. Mahkeme, iktidarın siyasi mantığı yönünde bir karara hükmediyor. Özel yetkili mahkemelerin hukuk tanımazlığı, bu kararla bir kez daha ortaya çıkmış, kanıtlanmıştır. Bu adaletsizliği sineye çekmeyeceğiz” dedi.

BDP’li milletvekillerinin 5 yıldır cezaevinde olduklarını hatırlatan Kaplan, “Anayasa Mahkemesi kararından sonra daha neyin yargılamasını yapıyorlar?” diye sordu. Hasip Kaplan “Bu kararın siyasi sonuçlarının ağır olacağını” da savundu.