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BDP 'türban' önergesi verince 'pantolon' düzenlemesi geri çekildi

Kadın milletvekillerine pantolon serbestisinin görüşüleceği TBMM

11 Ekim 2011 03:00



Hülya Karabağlı

T24/  ANKARA 

Kadın milletvekillerine pantolon serbestisinin görüşüleceği TBMM Genel Kurulu’nda BDP sürprizi ortalığı karıştırdı. Altan Tan ve Sırrı Süreyya Önder, genel kurulda  ‘türbanı’ serbest bırakan, kravat zorunluğunu kaldıran önerge verince iç tüzük değişikliği Anayasa Komisyonu’na geri çekildi.


‘Tek tip giydiremezsiniz’ 

Altan Tan T24’e, “Türban önergesi verdik. Arkadaşlarımızın imzalarıyla” dedi. “Bu devirde, dini inançlarından dolayı  kimseye tek tip giydiremezsiniz” diyen Tan, “Türbanla örtmek isteyen kadınlar genel kurula başlarını örterek girebilir. İsteyen türban takar isteyen takmaz” dedi.  Tan, erkek milletvekillerinin de kravatlarının isteğe bağlı olmasını doğru bulduklarını aktardı. 


AKP’ye son dakika golü 

BDP kanadından son dakika gelen sürprizle AKP kanadı ani bir manevra yaptı. Oturumu yöneten Mehmet Sağlam, İçtüzük değişiklik teklifinin Anayasa Komisyonu’na geri çekildiğini söyledi. Bunun üzerine Genel Kurulda tartışma  başladı. CHP, MHP ve BDP Grup Başkanvekilleri ve CHP Tunceli Milletvekili Kamer Genç, teklifin Genel Kurul gündemine girdiğini ve komisyona geri çekilemeyeceğini belirterek, itiraz etti. Bunun üzerine usul tartışması açıldı. Usul tartışmasının sonunda Sağlam, Başkanlığın tutumunda bir değişiklik olmadığını açıklayarak, birleşimi kapattı.


AKP “türbana hayır” demek istemedi

İçtüzük değişiklik teklifinin geri çekilmesi bir anda kulisleri hareketlendirdi. AKP’liler "teklifte pantolonun türünün tanımlanmadığı için geri çekildiğini" söyledi. İlerleyen dakikalarda  asıl nedenin BDP’lilerin verdiği önerge olduğu anlaşıldı. BDP’nin “Genel Kurul çalışmalarında türbanı da serbest bırakan ve kravat zorunluluğunu kaldıran" değişiklik önergesine AKP’nin hayır dememek için düzenlemeyi Anayasa Komisyonu’na geri çektiği  ortaya çıktı. 


BDP’nin türban önergesi şöyle: 

“Genel Kurul Salonu’nda yer alan milletvekilleri, bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi teşkilatı memurları ve diğer kamu personelinden erkekler ceket ile pantolon giyer; kadınlar ise tayyör, ceket ve pantolon giyer, dini inançların gerekli kıldığı başörtüsünü takabilir"



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