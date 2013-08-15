BDP temsilciliğine silahlı saldırı

Mersin'in Toroslar İlçesi'ndeki Kurdali Mahallesi'nde bulunan BDP temsilciğine saat 01:00 sıralarında kimliği belirlenemeyen yüzü maskeli kişilerce ateşli silahla saldırıldı.

Saldırganların, plakası alınamayan bir otomobilden inerek tüfek ve tabancalarla, parti binasının kapı ve camlarına ateş açtıkları ve 3 kişi oldukları öğrenildi. Olay sırasında binada kimsenin bulunmaması sayesinde can kaybı ve yaralanma yaşanmadı.

olis yaptığı incelemede, parti binasının pencere, kapı ve duvarlarını delen kurşunlarının yanı sıra tüfekten çıkan saçma izlerine de rastlandı. Olay Yeri İnceleme ekibi delil araştırması yaparken, bulunan kovanlara el konuldu. Polis, saldırı ile ilgili geniş araştırma başlattı.

BDP Mersin İl Başkanı Halis Ernarinci, Akdeniz İlçe Başkanı İhsan Taş ve parti yöneticileri, silahlı saldırıya uğrayan ve büyük zarar gören parti binasını ziyaret ederek, görgü tanıkları ve mahalle sakinlerinden bilgi aldı. İl Başkanı Ernarinci, saldırıda pompalı tüfek ve tabanca kullanıldığının tespit edildiğini, polisler tarafından içeride yapılan inceleme sonucunda da 30'u aşkın tabanca ve saçma izinin belirlendiğini söyledi.

'Barış sürecini hazmedemeyenler'

Ernarinci, Türkiye'de kandan beslenenlerin ve barış sürecini hazmedemeyen insanların olduğunu ifade ederek, şöyle dedi:

"Biz buna boyun eğmeyeceğiz, yılmayacağız. 35 senedir varlığımız için direnmekteyiz. Öfkeliyiz, saldırıyı nefretle kınıyoruz. Valilik ve Emniyete çağrımız, saldırıyı yapan alçakları en kısa sürede yakalayıp, yargı önüne çıkarmalarıdır. Olayın takipçisi olacağız. Bize göre bu binaya sıkılan kurşun, barış sürecine sıkılmıştır."