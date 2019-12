-BDP tekliften imzasını geri çekti TBMM (A.A) - 22.11.2011 - Sporda şiddet ve düzensizliğin önlenmesine dair yasada değişiklik yapan teklif, TBMM Adalet Komisyonunda görüşülüyor. AK Parti Ankara Milletvekili Ahmet İyimaya Baykanlığı'nda toplanan komisyonda söz alan Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, komisyonun gündeminde bulunan değişiklik metninin hükümet tasarısı olmadığını bir kanun teklifi olduğunu söyledi. Kulüpler Birliğinin, 6222 sayılı yasada değişiklik yapılması yönündeki görüşlerini kendilerine intikal ettirdiklerini belirten Kılıç, 18 kulüp temsilcisinin yasada değişiklik arzusunu teyit ettiğini belirtti. Kılıç, ''Her görüşmede defaatla Hükümet olarak 6222 sayılı yasayı konu eden bir değişiklik odaklı bir tasarı çalışması içerisinde olmayacağımızı paylaştım. Komisyonun gündeminde bulunan değişiklik metni ,bir hükümet tasarısı değil bir kanun teklifidir'' dedi. Kılıç, TBMM'nin kendi gündemine hakim olduğuna işaret ederek, iradenin milletvekillerinde bulunduğunu bildirdi. Kılıç, teklifin kabul edilip edilmeyeceğinin komisyonun takdirinde olduğunu, çıkacak her karara saygılı olduklarını kaydetti. BDP Grup Başkanvekili Hasip Kaplan, daha önceki yasanın iyi filtre edilmeden çıkarıldığını savunarak, ''Kamu oyunda istesek de istemesek de şikeye karışanların affedilmesi yönünde bir algı var'' diye konuştu. Kamu vicdanını ve zamanı çok iyi gözeterek, bu konu üzerinde tekrardan bir çalışma yapılması gerektiğini iddia eden Kaplan, ''kamu vicdanının çok rahatsız olduğu'' gerekçesiyle grubu adına teklifteki imzayı geri çekti. CHP Kırklareli Milletvekili Turgut Dibek, şu an 8 milletvekilin bin günden beri tutuklu bulunduğunu, cezaevlerinden cenazelerinin çıktığını belirtti. Dibek, Deniz Feneri e.V bağlantılı soruşturmada ise tutuklar hakkındaki delillerin 3 ay içinde toplandığını ve tutuksuz yargılanmaları için serbest bırakıldığını söyledi. Dibek, komisyona gelen konunun ise mutabakatla geçmesi gerektiğini kaydetti. Dibek, teklifin 11 maddesinin komisyondan geçmesi halinde bir kaç ay içinde tekrar sorunlar yaşanacağını savundu. AK Parti İstanbul Milletvekili Bülent Turan, şike ve şikeye karışanların karşısında olduklarını dile getirdi. MHP İstanbul Milletvekili Murat Başesgioğlu ise ilgili teklif konuşulurken hiç bir ismin kafalarda canlandırılmamasını istedi. Türk sporunun böyle bir düzenlemeye ihtiyacı olduğunu bildiren Başesgioğlu, 6222 sayılı kanundaki cezaların indirilmesi gerektiğini ifade etti. Başesgioğlu, bu kanun komisyonda kabul edilmesi halinde diğer kanunlar karşısında da duyarsız kalmaması gerektiğine işaret etti. Başesgioğlu, şike ve teşvik konusunda ikili yargılama sisteminin bulunduğunu dikkati çekerek, Spor Mahkemelerinin kurulması ve sporla ilgili tüm yaptırım ve kanunların ceza kanuna koyulması gerektiğini kaydetti.