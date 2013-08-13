BDP, saldıraya uğrayan ESP'yi ziyaret etti

Dokuz kişinin silahlı saldırı sonucu yaralandığı Maltepe'ye giden BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve BDP İstanbul İl Eşbaşkanı Emrullah Bingöl, saldırı düzenlenen yerlerden biri olan ESP Maltepe İlçe Örgütü'nü ziyaret etti.

Burada açıklama yapan Tuncel, "Bugün burada HDK bileşenlerinden hem BDP hem ESP'ye yönelik saldırıyı kınamak için geldik. Ben önce çetelerin gerçekleştirdiği bu saldırıyı kınıyor bu saldırı sonucu yaralanan arkadaşlara acil şifalar diliyorum. Bizde burada yaşananları bir soru önergesiyle İçişleri Bakanlığı'na sorduk. Çünkü yerel temsilciler bu sorunu çözme konusunda hiçbir girişimimize cevap vermedi. İstanbul Valiliği'ne ulaşamadık her zamanki gibi genelde bu tip durumda ulaşılmaz oluyorlar. 1 aydır can güvenliği tehlikede olmasına rağmen herhangi bir girişimde bulunmuyorlar. İstanbul Valiliği, emniyeti Taksim'i halka açarken sokakları da çetelere açıyorlar. Bütün gücüyle Taksim'i Gezi Parkı'nı kapatırken iş emekçilere saldırıya geldiğinde ne yazık ki görünmez oluyor" diye konuştu.

Bingöl ise yaptığı açıklamada "Son 20 gündür Gülsuyu'nda yapılmak istenen bu saldırıların arkasında ne olduğuyla ilgili yaptığımız çalışmalardan anlaşılıyor ki salt bir çetecinin saldırısı olmadığı özellikle İstanbul'da son yıllarda geliştirilen kentsel dönüşüm adı altında yurttaşların kendi doğal mekanlarından uzaklaştırılmaya çalışıldığı görülmektedir" dedi.

Öte yandan basın toplantısı yapılırken bir zırhlı aracın da yakın bir yerde beklediği görüldü.