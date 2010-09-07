-BDP REFERANDUMU BOYKOTA HAZIRLANIYOR TBMM (A.A) - 09.07.2010 - BDP Grup Başkanvekili Ayla Akat Ata, referanduma karşı ''Türkiye genelinde bir boykot kampanyası başlatacaklarını'' söyledi. Ata, düzenlediği basın toplantısında, CHP'nin, seçim barajının yüzde 7'ye düşürülmesi için verdiği kanun teklifini önemsediklerini ifade etti. Yüzde 10 barajını Türkiye'nin dışında uygulayan başka bir ülke bulunmadığını anlatan Ata, bu baraj korunduğu sürece, ''egemenliğin milletin değil, iktidarın olacağını'' savundu. Seçim barajının yüzde 3 olarak belirlenmesi gerektiğini, 2008 yılında bu yönde bir kanun teklifi sunduklarını anımsatan Ata, bu teklifin bir an önce Genel Kurula indirilmesi ve yasalaşmasını istediklerini söyledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ata, ''Anayasa değişiklik paketinin toplumsal barışa hizmet edecek noktadan uzak olduğu'' görüşünü savunarak, ''referanduma karşı Türkiye genelinde boykot kampanyası başlatacaklarını'' söyledi. Ayla Akat Ata, başka bir soru üzerine, Avrupa Konseyi İşkence ve Kötü Muameleyi Önleme Komitesinin, terör örgütü başı Abdullah Öcalan'ın mahkumiyet koşullarının uluslararası standartlara uygun olduğu ve tecrit iddialarının geçerli olmadığı yönündeki açıklamasını değerlendirdi. Konuşmasında, Öcalan'dan ''sayın'' ifadesini kullanarak söz eden Ata, ''Keşke İmralı Cezaevindeki koşulların düzeltilmesi, Türkiye'de bir çatışma zeminine neden olmadan gerçekleşmiş olsaydı. Ciddi bir hukuk mücadelesi verilerek bu süreç sağlanmıştır'' dedi.