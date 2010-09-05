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Politika

BDP referandum için son kararını açıkladı!

BDP Eş Başkanı Demirtaş, éTürkiye'ye 'başka umut var' demek için 12 Eylülde 'boykot' diyoruz" dedi.

05 Eylül 2010 03:00

T24 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Eş Başkanı Selahattin Demirtaş "Referandumda 'evet' ve 'hayır' çerçevesinde sıkışmayarak Türkiye'ye 'başka umut var' demek için 12 Eylülde 'boykot' diyoruz" dedi.

Referandumu boykot çağrısı yapan Emekçi ve Ezilenlerin Boykot Cephesi, BDP ve 27 sivil toplum kuruluşunca Çağlayan Meydanı'nda miting düzenlendi.

Mitingde konuşan Demirtaş, "evet" ve "hayır"cıları sandığa gitmeyerek boykot ettiklerini söyledi.

Referandum oylamasından "evet" de çıksa "hayır" da çıksa demokrasi mücadelesi lokomotifinin boykotçular olacağını ileri süren Demirtaş, "Kimse korkmasın, 12 Eylül sabahı sandıktan 'evet' de çıksa 'hayır' da çıksa ezilenleri korumak için boykotçular olacaktır. 12 Eylülde gelecek anayasaya karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin teminatı olarak boykot cephesi dimdik duracaktır. Savaşlara, ölümlere, statükocu hırsızlara, evetçilere, hayırcılara 'dur' diyoruz" diye konuştu.

Gerçek bir anayasanın öncülüğünü yapmak için "evet" kadar "hayır" oyunu da boykot ettiklerini ifade eden Demirtaş, "Referandumda 'evet' ve 'hayır' çerçevesinde sıkışmayarak, anayasa değişikliğinin başından beri Türkiye'ye 'başka umut var' demek için 12 Eylülde 'boykot' diyoruz" dedi.

Demokrasi şehitleri için saygı duruşunda bulunulmasının ardından, 27 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri ve BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel, miting alanındaki vatandaşları selamladı.


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