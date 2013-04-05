BDP otobüsü kaza yaptı: 34 yaralı

Abdullah Öcalan'ın doğum günü için gittikleri Şanlıurfa'dan dönen BDP'lileri taşıyan otobüs Konya'da devrildi. Kazada 34 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Mehmet Tanju Özer (58) yönetimindeki yolcu otobüsü, Konya-Ereğli karayolunun 15. kilometresinde devrildi.

Kazada, 4'ü ağır, 34 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yol kenarında el feneriyle bir süre yaralı aradı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yolcuların, Abdullah Öcalan'ın doğum günü için gittikleri Şanlıurfa'dan dönen BDP'nin İzmir teşkilatı mensupları olduğu öğrenildi.