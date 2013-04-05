T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BDP otobüsü kaza yaptı: 34 yaralı

Konya'da, BDP'lileri taşıyan otobüsün devrilmesi sonucu 4'ü ağır, 34 kişi yaralandı

05 Nisan 2013 10:09

Abdullah Öcalan'ın doğum günü için gittikleri Şanlıurfa'dan dönen BDP'lileri taşıyan otobüs Konya'da devrildi. Kazada 34 kişi yaralandı. Yaralılardan 4'ünün durumunun ağır olduğu bildirildi.
 
Alınan bilgiye göre, Mehmet Tanju Özer (58) yönetimindeki yolcu otobüsü, Konya-Ereğli karayolunun 15. kilometresinde devrildi.

Kazada, 4'ü ağır, 34 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ekipleri, yol kenarında el feneriyle bir süre yaralı aradı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen çok sayıda ambulansla çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Yolcuların, Abdullah Öcalan'ın doğum günü için gittikleri Şanlıurfa'dan dönen BDP'nin İzmir teşkilatı mensupları olduğu öğrenildi.

ETİKETLER

kazayaralıkonyabdpizmirabdullah öcalan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24