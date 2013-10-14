BDP, Osman Baydemir yerine Reyhan Yalçındağ'ı mı aday gösterecek?

BDP'nin, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı için Osman Baydemir'in yerine eşi Reyhan Yalçındağ’ı aday göstermeye hazırlandığı iddia edildi.

BDP'nin kalesi olarak gösterilen Diyarbakır'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı için bir kadın aday hazırlandığı iddiaları gündeme gelmişti. İddialara göre, bu aday Osman Baydemir'in eşi Reyhan Yalçındağ.

Bu şekilde BDP'nin en güçlü olduğu il olan Diyarbakır'da ilk kez bir kadın büyükşehir belediye başkanını Diyarbakır'ın başına getirmek istedikleri öğrenildi.