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BDP, Öcalan'ın yeni mektubunu Kandil'e ve Brüksel'e götürüyor

Öcalan'ın yeni mektubu BDP'nin eline geçti. Mektubu, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder Kandil'e götürmek için yola çıktı

05 Nisan 2013 14:55

İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapılan son iki görüşmeye katılan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan, Abdullah Öcalan'ın mesajlarını Kandil ve Brüksel'e götürüyor.

İmralı'da Abdullah Öcalan'la yapılan son iki görüşmeye katılan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, milletvekillleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervun Buldan, Abdullah Öcalan'ın mesajlarını Erbil ve Brüksel'e götürüyor.

Alınan bilgiye göre Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreyya Önder Erbil'e, Pervin Buldan da Brüksel'e Öcalan'ın mesajlarını içeren mektupları götürüyor.

Öcalan'ın, PKK 'nın Kandil Dağı'ndaki yöneticilerine yazdığı mektubun dün akşam saatlerinde MİT aracılığı ile BDP'ye ulaştırılmasının ardından Selahattin Demirtaş ve Sırrı Süreya Önder, mektubu Kandil'e götürmek ve İmralı'da yaptıkları görüşmenin detayları ile ilgili bilgi alışverişinde bulunmak üzere bu sabah saatlerinde karayoluyla Habur Sınır Kapısı'ndan Irak'a geçti. Erbil'e giden Demirtaş ve Önder'in buradan Süleymaniye'ye geçeceği ve Kandil Dağı'nda mektubu Murat Karayılan'a teslim edeceği belirtildi. Demirtaş ve Önder'in, Kandil'in yanıtını da aldıktan sonra Türkiye'ye döneceği belirtiliyor.

Öcalan'ın silah bırakma ve sınır dışına çekilmeyle ilgili mesajlarının bulunduğu mektupların Brüksel'de de PKK'nın Avrupa örgütüne ulaştırılması bekleniyor.

 

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