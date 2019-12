-BDP NEVRUZ BAYRAMINI 20 MARTTA KUTLAYACAK DİYARBAKIR (A.A) - 13.03.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Diyarbakır ve İstanbul'da Nevruz bayramı etkinliğini 20 Mart pazar günü gerçekleştireceklerini belirterek, ''Biz, Nevruz'un barış içerisinde herhangi bir sorun, müdahale, taşkınlık yaşanmadan gerçekleşmesi için bir gayret içerisinde olacağız'' dedi. Demirtaş, Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti'nde BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak ve Demokratik Toplum Kongresi Genel Başkanı Ahmet Türk ile düzenlediği basın toplantısında, parti olarak Nevruz Bayramı etkinliğini, bu yıl 40 il ve 86 ilçe gerçekleştireceklerini söyledi. Özellikle Diyarbakır, Van ve İstanbul gibi merkezlerde Nevruz kutlamalarına yoğun katılım beklediklerini söyleyen Demirtaş, Nevruz'un 1990 öncesinde yok sayılmış bir bayram olduğunu savundu. Demirtaş, Nevruz Bayramının bütün Ortadoğu halkları açısından olduğu gibi, Kürt halkı açısından da son derece önemli bir güne dönüştüğünü ifade etti. Demirtaş, şunları söyledi: ''Şırnak ve Iğdır'dan Nevruz ateşleri yakılarak, kutlamalara start verilecek. Şırnak, özellikle Nevruz kutlamalarının yasaklı olduğu çok sert müdahalelerin yapıldığı, müdahalelerde onlarca hatta yüzlerce insanın öldürüldüğü bir kentimizdi. Dolayısıyla bu yıl yapılacak kutlamaların ilkinin Şırnak'ta yapılması, Nevruz ateşinin Şırnak'tan yakılması, bizler açısından da o acı günlerin anısına bağlı kalmanın bir ifadesidir. Aynı zamanda Iğdır da son dönemlerde artan baskıların bir sembol kentidir. 17 Mart'ta başlayacak kutlamaların ikinci bir merkezi de bizler açısından Iğdır olacak. Ayın 20'sinde Diyarbakır ve İstanbul gibi büyük merkezlerin kutlamaları gerçekleştirilecek. Pazar günü olması vesilesi ile bu yıl ki kutlamaların ayın 20'sinde yapılması kararlaştırıldı.'' Diyarbakır ile ilgili çeşitli spekülasyonlar yapıldığını ifade eden Demirtaş, ''Bütün Türkiye'de resmi olarak kutlayacağımız 126 merkezde de fiili olarak halkın kutlama yaptığı her yerde de biz Nevruz'un, barış içerisinde, herhangi bir sorun, müdahale, taşkınlık yaşanmadan gerçekleşmesi için bir gayret içerisinde olacağız'' dedi. Selahattin Demirtaş, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Komisyonu üyeleri, belediye başkanları, büyükelçiler, Irak Devlet Başkanı Celal Talabani ve Mesut Barzani dahil olmak üzere 1000'e yakın kişi ve kuruluşu Nevruz'a davet ettiklerini, Nevruz'u kutlamak isteyen herkesin katılabileceğini, herhangi bir siyasi partiyi davet etmediklerini bildirdi. -''HİÇ KİMSE NEVRUZ ALANI DIŞINDA OLMAMALIDIR''- Demirtaş, BDP ve DTK olarak kutlamaların coşkuyla barışçı bir şekilde geçmesi için çaba sarf ederken, hükümetten de tedbirler konusunda benzer bir yaklaşım beklediklerini kaydetti. Edirne'den, Hakkari'ye kadar Nevruz'un kutlandığı her yerde coşkuyla, güven içerisinde kutlayabilmesi gerektiğini söyleyen Demirtaş, hükümetin de bunun için katkı sunmasını istedi. Demirtaş, Kürt sorunun demokratik çözümü ve yeni anayasa ile ilgili tartışmaların kamuoyunun gündeminde olduğunu dile getirerek, şunları söyledi: ''Biz bu yılki Nevruz'un vereceği en güçlü mesajın, demokratik çözüm, Kürt sorununda çözüm, demokratik çözüm olacağını düşünüyoruz. Özellikle halkımız her yerde demokratik özerklik şiarıyla, kendi çözüm projesi, dili, kültürü, renkleri ile alanlarda olacak. Yine Nevruz'un vereceği mesajların belki de en güçlüsü hükümetin, Kürt sorununu diyalog ve müzakere yöntemi ile çözme konusunda siyasi irade göstermesi çağrısı olacaktır. Biz, BDP ve DTK olarak çözüm projeleri konusunda halka ve siyasetçilere Kürt sorununun nasıl çözüleceğini somut projelerle taşıdık. Beklentimiz hükümetin Nevruz da ortaya çıkacak güçlü mesajları doğru okuyabilmesidir. Nevruz'un kutlanılacağı her yerde halka kolaylık gösterilmesi, hiçbir müdahale gerçekleştirilmemesi, halkın barış içerisinde Nevruz'u kutlamanın koşullarının yaratılması ve çıkacak siyasi mesajların da sağduyulu bir şekilde doğru algılanması, çözüm açısından önemli bir adım olacaktır.'' -''ADAY BELİRLEME İLE İLGİLİ HİÇBİR SIKINTIMIZ YOK'' Demirtaş, gazetecilerin ''aday belirleme konusunda BDP'nin sıkıntılar yaşadığına'' ilişkin sorusuna ''Nevruz mitingleri ile birlikte halk seçim çalışmalarını başlatacaktır. Adayların duyurulması Nevruz'dan 10 gün sonra gerçekleşebilir. Basında partimiz, partimizin destekleyeceği bağımsız adaylar ve Meclis grubumuz ile bütün haberlerin tamamı spekülasyondur. Biz en demokratik yol ve yöntemlerle destekleyeceğimiz adayları halkımıza sorarak, danışarak en nitelikli arkadaşlarımızı çıkarmaya çalışacağız. Aday belirleme ile ilgili hiçbir sıkıntımız yok'' yanıtını verdi.