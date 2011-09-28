-BDP Meclise gidiyor DİYARBAKIR (A.A) - 28.09.2011 - Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 1 Ekimden itibaren Meclis çalışmalarına katılma kararı aldıklarını bildirdi. Demirtaş basın mensuplarına yaptığı açıklamada, ''o günün siyasi koşullarına göre boykot kararı aldıklarını'' hatırlatarak, bugün gelinen aşamada ise ''yeniden bir tavır ve duruş belirleme ihtiyacı hissettiklerini'' söyledi. Bugüne kadar Meclis'e dönmeleri konusunda yapılan bütün tartışmalara değer verdiklerini ve birer destek olarak gördüklerini dile getiren belirten Demirtaş, Meclis'e dönmemeleri konusunda yapılan çağrılardaki kaygıları da anladıklarını ifade etti. Selahattin Demirtaş, sözlerine şöyle devam etti: ''Doğruluğuna inandığımız siyasi bir direniş hamlesi olarak 1 Ekimden itibaren meclis çalışmalarına katılma kararı almış bulunmaktayız. Kararımızın, ilgili bütün çevrelerce, demokratik siyasetin önünü açarak, müzakereleri bütün muhatapları ile yeniden ve daha sağlıklı bir çerçevede başlatarak, barışı sağlamak için herkesi daha akılcı davranmaya, boykot kararımıza rağmen kaçırılan barış fırsatının dönüş kararımızla birlikte telafi edilmesini istiyoruz. Emek özgürlük demokrasi bloku olarak önümüzdeki dönemin bütün zorlu süreçlerini karşılamaya hazırız. Geçmiş dönemin yetersizlikleri nedeniyle halkımıza karşı öz eleştirimizi pratiğimizle vereceğiz. Bu kararın hayırlı olmasını diliyoruz.''