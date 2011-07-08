BDP: Meclis tatile girmesin

T24 - Meclis Başkanı Cemil Çiçek’le BDP'den Hasip Kaplan ve Sırrı Sakık’ın yaptığı sürpriz görüşmenin detayları belli oldu. BDP, Meclis'in tatile girmemesini ve yasa değişiklikleriyle ilgili bir yol haritası belirlenmesini istedi.



BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan ile Muş Milletvekili Sırrı Sakık, dün yeni Meclis Başkanı Cemil Çiçek’i ziyaret etti. Çiçek ile BDP'liler arasından yapılan görüşme, BDP MYK toplantısında ayrıntılı bir şekilde ele alındı.







Hasip Kaplan ve Sırrı Sakık, Meclis Başkanı Çiçek’ten, Meclis’in tatile girmemesini ve Anayasa, Terörle Mücadele Yasası ile Türk Ceza Kanunu'nun değiştirilmesine ilişkin bir yol haritasının belirlenmesi talep etti.

Uzlaşma komisyonu kurulsun



Yeni anayasa için ise uzlaşma komisyonu kurulmasını öneren BDP’liler, KCK davasından yargılanan tutuklu BDP’li vekillerin tahliye edilmesiyle sorunun aşılmayacağını aktardı. Görüşmede, Sakık ile Kaplan, CHP ile bir eylem birliktelikleri olmadığını da vurguladı.

Çiçek: Önce Meclis'e gelin



Çiçek’in ise BDP'lilere, Danışma Kurulu'nda, Meclis Başkanlık Divanı ve komisyonlarda BDP’lilere düşen üyelikleri tespit ettiklerini hatırlatarak, ‘önce Meclis’e gelip kaydınızı yaptırın’ dediği belirtildi.

Demirtaş: Çiçek Erdoğan'ı ikna etmeli



BDP Grup Başkanvekili Selahattin Demirtaş ise, Çiçek’in çözüm için Erdoğan’ı ikna etmesi gerektiğini işaret ederek, Çiçek ile görüşmek istediklerini söyledi.