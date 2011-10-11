BDP: Kürt halkı senin gibi bir devleti tanımıyor

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Demirtaş: TRT grup toplantılarını canlı yayınlasın

TRT: Demirtaş konuşurken canlı yayındaydık

Demirtaş, Diyarbakır’dan Gemlik’e gitmelerine izin verilmeyen konvoyda bulunan Bingöl Milletvekili İdris Baluken ile bir polis arasındaki tartışmayı da gündeme getirdi: “Ben devletim diyor. Bre cahil, kuyruğun atı salladığı nerede görülmüş! Sen devletsen halka hizmet edeceksin. Kürt halkı senin gibi bir devleti tanımıyor.Eş başkanımız polis panzeri tarafından ezilerek öldürülmek isteniyor. Öyle bir İçişleri Bakanı var ki… Allahtan bu İçişleri Bakanından iki tane yok. Yoksa iç savaş çıkardı.” Gemlik yürüyüşünün “Öcalan’ın Türkiye’ye getirilmesiyle Kürt Sorunu çözülmüştür yalanını” ortaya çıkarmak olduğunu öne süren Demirtaş, konuşmasını şöyle sürdürdü: “Ey Türk halkı size yalan söyleniyor. 12 yıldır sorun çözüldü mü? O zaman bir iç savaş çıkartmak istediler şimdi de Öcalan’ı tecrit ederek daha beterini tezgahlamak istiyorlar. Birileri de Gemlik yürüyüşü engellendi diye seviniyor. Engellenen barış çabasıdır. Gemlik yürüyüşü AKP’nin gerçek yüzünü ortaya çıkarmıştır. O iki gün boyunca bu ülkede Anayasa rafa kaldırılmıştır. Otobüslerde insanların kimliklerine bakılıp, Kürt ise gözaltına alınmış, Gemlik’e gidilmesi engellenmiştir. Gidin Çiller’i, Evren’i dinleyin. Bize yaptıklarını onlar anlatsın. Biz size bir şey söylemeyelim.”BDP lideri, TRT’nin partilerin grup toplantısı konuşmalarını yayınlamadığını iddia etti. Genel Kurul çalıştığı zaman saat 19.00’a kadar milletvekillerinin konuşmalarını, çalışmalarını dinleme hakkına sahip olduklarını söyleyen Selahattin Demirtaş, “Sadece genel kurul çalışmalarını değil, komisyon çalışmalarından, kulisteki görüntülere kadar her şeyin canlı yayınlanması taraftarıyız. TRT’nin bir kanalının özel olarak Meclis yayınlarıyla görevlendirilmesi kamu yayıncılığı gereği olması gerekendir” dedi.Demirtaş'ın bu iddiasına TRT'den yanıt geldi. trt.net'te yayımlanan haberde "Bu sözleri söylerken TRT canlı olarak BDP liderinin grup toplantısındaki konuşmasını yayınlıyordu" denildi.