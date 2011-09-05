T24 LogoT24 Logo
Politika

BDP Köşk'ten randevu isteyecek!

Yeni yönetimini oluşturan BDP, Çankaya Köşkü'ne çıkmaya hazırlanıyor...

05 Eylül 2011 03:00

T24 - BDP, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve CHP'den randevu isteyecek. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Cumhurbaşkanı'nın süreçle ilgili görüşünü almak istiyoruz'' dedi.

CNN TÜRK'e konuşan BDP Genel Başkanı Selahatin Demirtaş gelecek hafta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den randevu isteyeceklerini açıkladı.

Randevu hafta sonu yapılacak PM toplantısının ardından talep edilecek.

Demirtaş, yeni yönetim olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etmek istediklerini vurguladı, eğer randevu verirse Cumhurbaşkanı'na son siyasi gelişmelere ilşkin görüşlerini aktaracaklarını belirtti.

BDP Genel Başkanı, ''bu süreçte Cumhurbaşkanı'nın fikirleri çok önemli kendisinin görüşlerini almak istiyoruz" dedi.

BDP'nin yeni yönetimi sadece Cumhurbaşkanı'yla değil "şiddet dursun" açıklamaları nedeni ile CHP ile de görüşmek istiyor.

Ayrıca Meclis Başkanlığı'na seçilmesinin ardından ziyaret ettikleri Cemil Çiçek'in de iade-i ziyaret kapsamında BDP'ye  gelmesi bekleniyor. 

Hafta sonu yapılacak yeni yönetim toplantısında BDP'li vekiller yemin edip etmeme konusunu tartışacak.



ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24