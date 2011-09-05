BDP Köşk'ten randevu isteyecek!

T24 - BDP, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve CHP'den randevu isteyecek. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, ''Cumhurbaşkanı'nın süreçle ilgili görüşünü almak istiyoruz'' dedi.



CNN TÜRK'e konuşan BDP Genel Başkanı Selahatin Demirtaş gelecek hafta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'den randevu isteyeceklerini açıkladı.



Randevu hafta sonu yapılacak PM toplantısının ardından talep edilecek.



Demirtaş, yeni yönetim olarak Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ü ziyaret etmek istediklerini vurguladı, eğer randevu verirse Cumhurbaşkanı'na son siyasi gelişmelere ilşkin görüşlerini aktaracaklarını belirtti.



BDP Genel Başkanı, ''bu süreçte Cumhurbaşkanı'nın fikirleri çok önemli kendisinin görüşlerini almak istiyoruz" dedi.



BDP'nin yeni yönetimi sadece Cumhurbaşkanı'yla değil "şiddet dursun" açıklamaları nedeni ile CHP ile de görüşmek istiyor.



Ayrıca Meclis Başkanlığı'na seçilmesinin ardından ziyaret ettikleri Cemil Çiçek'in de iade-i ziyaret kapsamında BDP'ye gelmesi bekleniyor.



Hafta sonu yapılacak yeni yönetim toplantısında BDP'li vekiller yemin edip etmeme konusunu tartışacak.







