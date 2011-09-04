BDP kongresinde ‘Özerklik’ ilan edilecek

T24 - Ankara’da bugün yapılacak BDP 2. Olağan Kongresi’ne özerklik ilanı damgasını vuracak. “Demokratik Özerk Kürdistan” ifadesi programda yer alacak. Kongreye yabancı partiler de katılacak.

Ankara’da bugün yapılacak BDP 2. Olağan Kongresi’ne özerklik ilanı damgasını vuracak. “Demokratik Özerk Kürdistan” ifadesi programda yer alacak. “Demokratik Özerklik Kongresi” olarak ifade edilen BDP’nin Ahmet Taner Kışlalı Spor salonunda bugün yapılacak kongresinde hükümetin terörle mücadele kapsamında sert önlemlere başvurması ve sınır ötesi operasyon sinyaline yanıt verilecek. Kongrede ayrıca BDP’nin 1 Ekim’de açılacak olan Meclis’e gelip gelmeyeceği ya da hangi koşullarda geleceğine dair mesaj da verilecek.

Çok sayıda konuk var



Milliyet gazetesinden Namık Durukan'ın haberine göre; Grup Başkanı Selahattin Demirtaş’ın tek aday olacağı kongre sonrası Siirt Milletvekili Gültan Kışanak ile birlikte eşbaşkan olarak göreve devam etmesine kesin gözüyle bakılıyor. Türkiye’nin birçok bölgesinden BDP üye ve delegenin katılması beklenen kongrede gövde gösterisi yapılacağı belirtiliyor. Çukurca’da canlı kalkan eylemi sırasında yaşamını kaybeden BDP Van İl Genel Meclis Üyesi Yıldırım Ayhan’a adanacak olan kongrede, Türkçe, Kürtçe ve Süryanice pankartlar asılacak.



Kongreye katılan 1.174 delege, blok liste ile 80 asil 40 yedek PM üyesini seçecek. Çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisinin yanı sıra yurtdışından da konuklar olacak. Kongrede Sırbistan Demokrat Parti, BASK Aralar Partisi, Alman Sol Parti, İsveç Sol Parti, İsveç Sosyal Demokrat Parti, Yunanistan PASOK, Avrupa Sol Partisi, Yeni Kıbrıs Partisi temsilcileri ile Meksika, ABD, Kanada ve diğer AB birliği üyesi ülkelerin büyükelçilerinin de kongreye katılacağı bildirildi.

Alınak eleştirerek çekildi



Bu arada genel başkanlığa aday olacağını açıklayan Alınak, parti yönetimini eleştirerek adaylıktan çekildi.



Ramazan ayında tatilde bir kadınla görüntülenen Batman Milletvekili Bengi Yıldız’ın durumu kongrede yeni seçilecek disiplin kurulunda ele alınacak.



