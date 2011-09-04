BDP kongresi 'özerklik' talebiyle başladı

T24 - BDP'nin ikinci Olağan Kongresi, 'özerklik' talepleriyle Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda başladı. Bin 74 delegenin katılacağı kongrede, eş başkanlar, Parti Meclisi ve Merkez Disiplin Kurulu seçimlerinin ardından, bazı tüzük değişikliklerinin de yapılması planlanıyor. Selahattin Demirtaş konuşmasında önemli mesajlar verirken, "Parlamentodan çekilmedik" dedi.









Sabah erken saatlerden itibaren spor salonuna gelmeye başlayan partililer, kontrol noktalarından geçtikten sonra içeri alındı.



Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kongrede, partililer Türkçe ve Kürtçe söylenen şarkılara eşlik etti. Kongrenin ana gündem maddesi ise demokratik özerklik oldu.



Kongrenin yapıldığı salonun dört bir yanına Türkçe ve Kürtçe özerlik taleplerini içeren pankartlar asıldı. Türk bayrağının da parti bayrağı ile birlikte asıldığı görüldü. Kongrede ‘Barışın elçisi İmralı’da’, ‘Özerk Kürdistan demokratik Türkiye’, ‘Demokratik özerklik ile demokratik cumhuriyeti selamlıyoruz’ yazılı afiş ve bayraklar dikkati çekti.













Zaman zaman 'Bêje serok Apo' sloganları atıldı. Sınır ötesi hava hareketinde öldürüldüğü iddia edilen, ancak Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yalanlanan ailenin fotoğrafı da salona asıldı.



1971 darbesinden sonra asılan Deniz Gezmiş başta olmak üzere bazı isimlerin de fotoğrafları yer aldı. Partililerin bazıları ise salona PKK bayrağı astı.

Öcalan'ın kardeşi protokol sırasında



Abdullah Öcalan'ın BDP delegesi olan ablası Fatma Öcalan'la kardeşi Mehmet Öcalan da kongreye katılıyor. Öcalan'ın kardeşi Fatma Öcalan delege olmasına karşın Eşbaşkan Gültan Kışanak ile Şerafettin Elçi'nin hemen yanında otururken, erkek kardeş Mehmet Öcalan’a ise Elçi'nin hemen arkasındaki sırada yer verildi. DTP eski eşbaşkanları Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk da kongrede yerlerini aldı.













BDP Batman milletvekili Bengi Yıldız'ın salonda olmaması dikkat çekti. Yıldız TSK'nın hava operasyonu yaptığı sırada Bodrum'da güneşlenirken görüntülenmişti. Bu görüntüler parti tabanında büyük tepkiye neden olmuştu.

Siyasi partiler ilgi göstermedi



Kongreye diğer siyasi partilerin ilgi göstermemesi dikkat çekiyor. TBMM'deki partilerden Ak Parti ve MHP kongreye temsilci göndermezken sadece CHP'den Genel Başkan Yardımcısı Gökhan Günaydın kongreyi izlemek üzere salona geldi.



Kongrenin başlangıcında saygı duruşu ve bölücü örgüt marşının ardından Başbakan Erdoğan aleyhine sloganlar atıldı.

"Savaş koşullarında toplandık, çözüm Öcalan protokollerinde"



Bugün görevini tamamlayacak olan Eşbaşkan Filiz Koçali, kongrenin savaş koşullarında toplandığını belirterek, seçilmiş 6 vekillerinin zindanda olduğunu vurgulayarak konuşmasına başladı. İmralı'da Öcalan'ın susturulduğunu söyleyen Koçali, bu kongrede bu savaş için önemli kararlar alacaklarını ifade etti.



Başbakan'ın 'PKK ile aranıza mesafe koyun, koymazsanız bedel ödetiriz' sözlerine gönderme yapan Koçali, "Bedel ödemekten korkmayız Başbakan" dedi. PKK ile devletin arasındaki mesafe ne kadar açılırsa o kadar kan döküleceğini söyleyen Koçali, hükümete bu mesafenin kapatılması çağrısında bulundu. Mesafenin kapanması için Öcalan'ın sunduğu son üç protokolün hükümet tarafından kabul edilmesi gerektiğini belirtti.





Demirtaş: Meclis'e döneriz ama...



Selahattin Demirtaş ise konuşmasında AKP ve yandaşlarının her türlü muhalefeti toptancı bir yaklaşımla Ergenekoncu ilan ettiğini söyledi. Ergenekon'un teşkilatlanma olarak feshedildiğini ancak zihniyet olarak Ergenekon'un şu anda iktidarda olduğunu belirtti.



Yaşamını yitiren askere, polise, gerillaya ve sivile de yazık olduğunu vurgulayan Demirtaş, çok zorlu ve kanlı bir sürece göz göre göre ilerlerken hiçbir siyasetçinin buna seyirci kalamayacağını ifade etti. Barış konusunda Öcalan ile başlatılan sürecin kaldığı yerden devam etmesi gerektiğini kaydeden Demirtaş, "Hükümet kendisine sunulan protokollere cevap vermelidir. İmralı'daki hukuksuz tecrit derhal sonlandırılmalıdır. Haftalardır yapılmayan avukat ve aile görüşmelerinin yanı sıra sivil heyetlerin İmralı'ya gidişine izin verilmelidir" dedi.



Yeni anayasa sürecinde BDP ile acık ve şeffaf bir diyalog sürecinin başlatılmasını isteyen Demirtaş, "Hükümet Kürt sorununu şiddet dışı yöntemlerle nasıl çözeceğini açık bir şekilde kamuoyuna anlatmalı ve BDP'nin desteğini almak için önerilerimize kulak kabartmalıdır" diye konuştu.





“Parlamentodan çekilmedik"



BDP olarak parlamentodan çekilmediklerini de vurgulayan Demirtaş, ancak genel kurul çalışmalarına katılmaları için asgari demokratik siyaset ortamının oluşturulması gerektiğine dikkat çekti. Demirtaş, "Bugün itibariyle bu koşulların olgunlaştığını görmüyoruz. Bu tavrımızın doğru anlaşılması gerekir" dedi. Demirtaş Kürt halkı için kimseden sadaka ya da lütuf istemediklerini; Türkiye sınırları içinde kendi anadil ve kültüründe yaşamak, kendilerini demokratik özerklikle yönetmek istediklerini söyledi.







"Operasyon da eylem de durmalı"



Demirtaş, konuşmasında iki tarafa da bir çağrıda bulundu. "Bu savaş derhal durmalıdır. Hükümet askeri operasyonlarını, PKK da eylemlerini durdurmalıdır" diyen Demirtaş, PKK'yı dağa çıkaranın BDP olmadığını, devletin hatalı politikaları olduğunu ifade etti. Konuşmasına şöyle devam etti:



"Ama BDP devletin bu hatalı politikalarını düzeltmesine yardımcı olarak PKK'nin dağdan inişini sağlayabilir. Çağrımızın ilk muhatabı doğal olarak hükümettir. Hükümet bu muhataplıktan kaçamaz. Varsa hükümetin bir çözüm formülü, açıklamasının tam zamanıdır. Yoksa formülü birlikte oluşturmanın da tam zamanıdır. Bu çerçevede BDP olarak, oluşturulacak bir akil insanlar heyetinde de, hakikat komisyonunda da anayasa konseyinde de yer almaya hazırız. Yeter ki ortaya savaş seçeneği dışında ciddi bir çözüm arayışı çıksın. Biz destek olacağız. Bunun için meclisin açılmasını beklemeye de, BDP'nin yemin etmesini beklemeye de gerek yoktur. Bu irade ortaya çıktıktan sonra BDP bütün süreçlerin önünü açma konusunda rolünü oynayacaktır:"





Bölgesel savaş uyarısı



İmralı'da devam eden görüşmelerin yeniden başlamasını isteyen Demirtaş, uzlaşmayla çözüm arayan hükümete her türlü desteği ve kolaylığı sağlamaya hazır olduklarını tekrarladı. İran ve Türkiye'nin birlikte planladıkları kara harekatının büyük bir tuzak olduğunu, bu tuzağa düşecek bir Türkiye'nin kendini bir anda bölgesel bir savaşın içinde bulacağı uyarısında bulundu.







(CNN Türk - Hürriyet)