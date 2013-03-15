BDP: İstanbul Valiliği'nin Nevruz kutlamalarına yaklaşımı olumsuz değil

Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) İstanbul, 17 Mart Pazar günü Zeytinburnu'ndaki Kazlıçeşme Meydanı’nda yapılması planlanan Nevruz kutlamasıyla ilgili bir basın açıklaması yaptı. Açıklamada BDP İl Eş başkanı Asiye Kolçak başvuru yaptıklarını belirterek İstanbul Valiliği'nden "“Hâlâ cevap bekliyoruz ama olumsuz bir yaklaşımları yok” dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan, Pınar Çıtak Koygun'un haberine göre, açıklamayı yapan BDP İstanbul İl Eş başkanı Asiye Kolçak, “Kürt sorununun çözüme doğru gittiği bir süreçte BDP olarak 127 merkezde Nevruz Bayram kutlamaları yapacağız. Başlangıcını 13'ünde yaptık. İstanbul olarak her mahallede her ilçede barışçıl bir şekilde Nevruz kutlamalarını yapmaya başladık. Biz de İstanbul'un programını, 17’sinde Kazlıçeşme’de 100 binleri beklediğimiz bir mitingle yapmaya çalışacağız. Eş başkanımız Gültan Kışanak da katılacak. Bu Nevruz bayramını bu sürecin ruhuna ve barışçıl bir şekilde hep birlikte kutlamaya davet ediyoruz. Bu sürecin önemi şurada. 21 Mart’ta İmralı’da yapılacak olan bir açıklama da var. O açıklamayı bizler de heyecanla bekliyoruz. Umuyoruz bu açıklama Türkiye'deki 30 yıllık kardeş kavgasının tümden sona ermesine vesile olur. Önümüzdeki günlerde çok daha güzel eşit ve özgürlük içinde bayramları ve günleri hep birlikte yaşayacağız” dedi.

'BDP kitlesine hakimdir'

Kolçak provokatif eylemlere karşı nasıl önlem aldıklarının sorulması üzerine, “Bu hassas süreçte provokatif eylemler olabileceğini düşünüyoruz ve onları da hesaba katıyoruz. Bu konuda ilçe örgütlerimizle sayısı binleri aşan güvenlik oluşturduk bunun yanı sıra bizim tek başımıza bu güvenlik önlemini almamız mümkün değil. Aslında emniyetin bu önlemi alması büyük önem taşıyor. Emniyet ve valilik bu konuda kendi sorumluluğunu yerine getirirse sıkıntı yaşanacağını sanmıyorum. Sosyal medyada provokatif söylemler duyuyoruz. Biz halkımızı tanıyoruz. Halkımız herhangi bir taşkınlık yapmayacaktır. Biz BDP olarak kitlemize hakimiz. Emniyet ve valilikten istediğimiz bu süreci provoke edecek en ufak bir taşkınlığa neden olmadan güvenliği sağlamalarıdır” yanıtını verdi.

Gazetecilerin İmralı'dan yapılacak açıklamayı sorması üzerine Kolçak, “Sonuçta süreci olumlu etkileyecek açıklama olacağını biliyoruz. Sürecin diyalogla, müzakereyle yürütülmesi yönünde bir açıklamanın olacağını bekliyoruz” yanıtını verdi.

Kolçak, Valilikten Kazlıçeşme'de yapılacak etkinlikle ilgili bir cevap gelip gelmediği sorusuna ise “Hâlâ cevap bekliyoruz ama olumsuz bir yaklaşımları yok” şeklinde yanıt verdi.