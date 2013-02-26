BDP, işsizlik için Meclis araştırması istedi

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

BDP, işsizlik, işsizlik boyutunun ortaya çıkarılması ve hükümet politikalarının araştırılarak kalıcı çözüm politikalarının belirlenmesi amacıyla Meclis araştırması istedi. TBMM Başkanlığı’na Grup Başkanvekili İdris Baluken tarafından verilen araştırma önergesinde, işsiz sayısının 5 milyon 355 kişiye yükseldiğine dikkat çekildi.

Araştırma öneresi ve gerekçesi şöyle:

Yıllık bazda geniş tanımlı işsiz sayısı 257 bin kişi arttı

-Resmi işsizlik, Haziran döneminden bu yana yüzde 1,1 puan artış göstermiştir. Yıllık bazda ise resmi işsiz sayısı 87 bin kişi, geniş tanımlı işsiz sayısı ise 257 bin kişi artmıştır. Türkiye’nin işsizlikte gelmiş olduğu noktaya ilişkin işçi sendikalarının yaptığı araştırmalar bugün işsizliğin varmış olduğu nokta açısından oldukça önemli ve dikkate alınması gereken bir tablo sunmaktadır.

Gizli işsizler, umudu olmayıp iş aramayanların sayısı 5 milyonu geçiyor

-Ayrıca umudu olmadığı için ya da diğer nedenlerden dolayı son 3 aydır iş aramayan ve bu nedenle işsiz sayılmayanlar resmi verilere dâhil edildiğinde işsizlik oranı yüzde 14,90, işsiz sayısının da 4 milyon 465 bin kişi olarak gerçekleştiği görülecektir. Gizli işsiz olarak görülen eksik ve yetersiz istihdam edilenler de işsizlik oranlarına dahil edildiğinde bu rakamın yüzde 17,86’ya, işsiz sayısının da 5 milyon 355 bin kişi düzeyine çıktığı görülecektir.

- Cari açığı azaltmak ve uluslararası piyasalardan daha kolay borçlanmak amacıyla uygulanan ekonomi politikaları bugün büyüme rakamlarının da gerilemesine neden olurken, bu durum işsizliğin önümüzdeki dönemde daha da vahim bir noktaya varacağına işaret etmektedir.