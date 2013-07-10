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BDP: Hükümet kaptı kaçtı önergeyle TMMOB’un sesini kısmak istiyor

Demirtaş ve Kışanak: Demokratik bir kitle örgütü olan TMMOB’un sesini kısmaya bir süredir çalışan hükümet, Gezi Parkı’nın rövanşını alır gibi kaptıkaçtı önerge ile TMMOB’u tamamen etkisizleştirme yoluna gitmiştir

10 Temmuz 2013 18:42

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP eş başkanları Selahattin Demirtaş ve Gültan Kışanak, anayasal yetkileri tırpanlanan TMMOB’la ilgili yazılı açıklama yaptı. Eş başkanlar, “TMMOB’u fiilen kapatma anlamına gelen bu darbe gibi değişiklik, kentlere mühendislerin gözü ile bakma ve değerlendirme olanağını da halkın elinden almaktadır” dedi.  BDP, düzenlemenin geri çekilmesi için muhalefet edeceklerini bildirdi. Yazılı açıklama şöyle:
 

AKP anti demokratik uygulamalarına devam etmekte ve çoğunluk gücüne dayanarak genel kurulu ve meclisi bu anti demokratik uygulamalara alet etmektedir.

 

‘Gezi Parkı’nın rövanşını alır gibi kaptı kaçtı önergesi’

 

Dün gece komisyonlarda dahi tartışılmayan, muhalefetin hiçbir şekilde bilgisi olmadan, genel kurulda uzunluğu bahane edilerek tamamı bile okunmayan ve TMMOB’un denetim yetkisini elinden alan önergeyi BDP olarak kabul etmemiz mümkün değildir. Demokratik bir kitle örgütü olan TMMOB’un sesini kısmaya bir süredir çalışan hükümet, Gezi Parkı’nın rövanşını alır gibi kaptıkaçtı önerge ile TMMOB’u tamamen etkisizleştirme yoluna gitmiştir.

Kıyı yasası, mera kanunu, yapı denetim kanunu, kentsel dönüşüm kanunu gibi kanunları hatırlayıp, hükümetin TMMOB’da değişiklik yapma ihtiyacı, bu alanlarla birlikte ele alındığında daha net ortaya çıkıyor.

TMMOB’u fiilen kapatma anlamına gelen bu darbe gibi değişiklik, kentlere mühendislerin gözü ile bakma ve değerlendirme olanağını da halkın elinden almaktadır. Hükümetin iddia ettiğinin aksine anayasanın 135. maddesinde varlığı tanımlanan ve Danıştay’ın odaların mesleki denetime ilişkin işlemler tesis edebileceği kararına ters düşen, hukuku çiğneyen bu düzenlemenin geri çekilmesi için muhalefet görevimizi yapmaya devam edeceğiz.

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