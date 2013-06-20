BDP, hükümet kanadına kaygılarını iletti

Hülya Karabağlı/Ankara

BDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak ve Grup Başkanvekilleri Pervin Puldan ile İdris Baluken önceki gün Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile biraraya geldi. Görüşmede, süreç değerlendirilirken, kaygılar ve toplumun beklentisi hükümet kanadına iletildi.

Gezi Parkı eylemleriyle beraber barış sürecinde ikinci aşamayla ilgili demokratik reform paketinin bütün Türkiye için gereklilik olduğunu ifade eden BDP Grup Başkanvekili Baluken, şunları söyledi: "Kendilerine, daha önce verdiğimiz demokratikleşmeyle ilgili öneri dosyasındaki maddelerin önemini ifade ettik. Son birkaç haftada KCK davalarında ortaya çıkan durumla ilgili rahatsızlığımızı ilettik. Çünkü çoğu KCK davasında şu anda aslında uzun tutukluluk süresinden dolayı zamanı aşmış mağduriyetler olduğunu söyledik. İnfaz süreleri tamamlanmış olmasına rağmen hala demokratik siyasetin kanalını tıkayan tavrın devam ettiğini ifade ettik. Uludere ailelerine yönelik başlatılmış olan soruşturmanın boyutu ve kesilmiş idari para cezalarının ciddi bir rahatsızlık konusu olduğunu söyledik. Son dönemlerde dil ve üslup ile ilgili bir takım rahatsızlıklar var, bunları paylaştık. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceğiz. Onlar da hükümet adına yasal bir çalışma yaptıklarını söylediler ama bu çalışmanın detayları konusunda net bilgiler paylaşmadılar."

Demokratik reform paketinin gerekli olduğun başbakan yardımcısı Atalay ve Ergin’e aktarıldı. KCK davalarından infaz süresi kadar tutuklukların sürmesi, Uludere katliamına ilişkin verilen görevsizlik kararı ve ailelere kesilen idari para cezalarından duydukları rahatsızlıklar da masanın gündemi oldu. BDP’nin akil heyetiyle görüşmesinde de, hükümetin somut adım atmamasının toplumda yarattığı umutsuzluğa dikkat çekildi.

BDP, TBMM’nin tatile girmeden önce demokratikleşme yasalarının çıkmasını istiyor.