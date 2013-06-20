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Politika

BDP, hükümet kanadına kaygılarını iletti

BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, hükümetin, çözüm süreciyle ilgili yeni bir çalışma hazırlığında olduğunu açıkladı

20 Haziran 2013 20:51

Hülya Karabağlı/Ankara  
 
BDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş, Gültan Kışanak ve Grup Başkanvekilleri  Pervin Puldan ile İdris Baluken önceki gün Başbakan Yardımcısı Beşir Atalay ve Adalet Bakanı Sadullah Ergin ile biraraya geldi.  Görüşmede, süreç değerlendirilirken,  kaygılar ve toplumun beklentisi  hükümet kanadına iletildi.  
 
Gezi Parkı eylemleriyle  beraber barış sürecinde ikinci aşamayla ilgili demokratik reform paketinin bütün Türkiye için gereklilik olduğunu ifade eden BDP Grup Başkanvekili Baluken, şunları söyledi:  "Kendilerine, daha önce verdiğimiz demokratikleşmeyle ilgili öneri dosyasındaki maddelerin önemini ifade ettik. Son birkaç haftada KCK davalarında ortaya çıkan durumla ilgili rahatsızlığımızı ilettik. Çünkü çoğu KCK davasında şu anda aslında uzun tutukluluk süresinden dolayı zamanı aşmış mağduriyetler olduğunu söyledik. İnfaz süreleri tamamlanmış olmasına rağmen hala demokratik siyasetin kanalını tıkayan tavrın devam ettiğini ifade ettik. Uludere ailelerine yönelik başlatılmış olan soruşturmanın boyutu ve kesilmiş idari para cezalarının ciddi bir rahatsızlık konusu olduğunu söyledik. Son dönemlerde dil ve üslup ile ilgili bir takım rahatsızlıklar var, bunları paylaştık. Önümüzdeki günlerde tekrar bir araya geleceğiz. Onlar da hükümet adına yasal bir çalışma yaptıklarını söylediler ama bu çalışmanın detayları konusunda net bilgiler paylaşmadılar." 
 
Demokratik reform paketinin gerekli olduğun başbakan yardımcısı Atalay ve Ergin’e aktarıldı. KCK davalarından infaz süresi kadar tutuklukların sürmesi,  Uludere katliamına ilişkin verilen görevsizlik kararı ve ailelere kesilen idari para cezalarından duydukları rahatsızlıklar da masanın gündemi  oldu. BDP’nin  akil heyetiyle  görüşmesinde de, hükümetin somut adım atmamasının  toplumda yarattığı  umutsuzluğa dikkat çekildi.
 
BDP, TBMM’nin tatile girmeden önce demokratikleşme yasalarının çıkmasını istiyor. 
 
 

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