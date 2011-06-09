BDP, Hatip Dicle konusunda uyardı: Facia olur!

T24 - BDP'nin eski genel başkanı Demirtaş, Hatip Dicle ilgili "milletvekili olamaz" kararı üzerine yaptığı açıklamada, "YSK, Dicle kararını seçimden önce verirse siyasi bir karar olur. Bu da facia olur" dedi. CHP lideri Kılıçdaroğlu da yargı kararının siyasi bir karar olabileceği imasında bulundu.



BDP'nin eski genel başkanı ve Hakkari bağımsız milletvekili adayı Selahattin Demirtaş, KCK/TM davasından tutuklu bulunan Diyarbakır bağımsız milletvekili adayı Hatip Dicle'nin terör suçundan aldığı 1 yıl 8 aylık hapis cezasının Yargıtay tarafından onanmasını değerlendirirken, " Hatip Dicle, terörist değil, düşüncelerinden dolayı ceza almıştır. Seçime 3 gün kala YSK'nın bu konuda müdahale etmemesi gerekir. YSK, eğer bir karar verirse bu siyasi bir karar olacaktır" dedi.







'MAHKEMENİN TAVRI SİYASİ BİR TAVIRDIR'



Selahattin Demirtaş, BDP'nin Diyarbakır'da desteklediği KCK/TM davasından tutuklu bulunan bağımsız milletvekili adayı Hatip Dicle'ye verilen ve milletvekili olmasının önünde engel olarak gösterilen hapis cezasını Yargıtay'ın onamasını değerlendirdi. Demirtaş, YSK'nın veto kararını geri almasından iki gün sonra Hatip Dicle'ye verilen cezanın onandığını öğrendiklerini belirterek, "Karar düzeltme talebinde bulunduk. Ancak, bir sonuç alınamadı. Halen düşünce suçundan tutuklu bulunan Hatip Dicle'ye yine fikir ve düşüncelerinden ceza verilmesi siyasi bir tavırdır. Hatip Dicle, terörist değil, düşüncelerinden dolayı ceza almıştır. Seçime 3 gün kala YSK'nın bu konuda müdahale etmemesi gerekir. YSK, eğer bir karar verirse bu siyasi bir karar olacaktır" dedi.





'FACİA OLUR'



Selahattin Demirtaş, yapılması gereken Hatip Dicle'nin milletvekili olması ve Meclis'e girmesi olduğunu belirterek, " Meclis'e girdikten sonra bu konuda yasal düzenlemeler yapılabilir. Bunun dışında alınacak bir karar açık ve net belirtiyorum tam bir facia olur" dedi.





MAHKEMEDEN 'SİYASET YAPMA YASAĞI'!



Özel Yetkili Ankara Cumhuriyet Başsavcı Vekilliği, 31 Mart 2008'de Hatip Dicle hakkında 23 Ekim 2007 tarihinde yaptığı açıklamalar nedeniyle 'PKK terör örgütünün propagandasını yapmak' suçundan dava açtı. Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi 18 Şubat 2009'da Dicle'yi "PKK'nın propagandasını yapmak" suçundan 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti. Dicle'nin TCK'nın 53'üncü maddesinde düzenlenen ve siyaset yapma yasağının da içinde olduğu belli hakları kullanmaktan yasaklanmasına da hükmedildi.



Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi kararı 22 Mart'ta onadı. Sanık avukatlarının itirazı da reddedildi ve Dicle hakkındaki karar kesinleşti. Yargıtay'ın kesinleşen kararı, geçen günlerde Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ne ulaştı. Mahkeme geçen hafta Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na kararın örneğini gönderdi. Dicle'nin vekil seçilemeyeceğini belirten mahkeme, savcılığın YSK'yı uyarmasını ve önlem alınmasını talep etti.





'YARGININ SİYASALLAŞMAMASI LAZIM'



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, Hatip Dicle'ye yönelik yargı kararını yorumladı. Kararın siyasi olabileceğine dair imada bulanan Kılıçdaroğlu, ''Ayrıntıları hakkında bilgim yok. Bilgim olmadığı için bir şey söyleyemem. Ancak şunu söyleyebilirim, yargı kararlarına herkesin saygılı olması lazım ancak yargının da siyasallaşmaması lazım. Otoritenin elinde olan bir yargı, yargı değildir. Bu nedenle benim endişelerim var'' diye konuştu.







