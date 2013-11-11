BDP, hasta mahkumlar sorununu BM’ye taşıyor

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP Hukuk ve İnsan Haklarından Sorumlu Eş Başkan Yardımcısı Meral Danış Beştaş, Adalet Bakanlığı ve ilgili kurumların cezaevlerinde yaşanan hak ihlallerinin çözümüne ilişkin yürüttükleri çalışmaya duyarsız kaldıklarını söyledi. Beştaş, sorunu, Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi, Af Örgütü, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi, Başbakanlık İnsan Hakları Kurumu, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na taşıyacaklarını söyledi. BDP’li Beştaş’ın yazılı açıklaması şöyle:

Türkiye AİHM’de birinci sırada

Türkiye AİHM yargılamalarında son 3 yıldır yine birinci sırada. Türkiye'nin mahkûm edildiği davaların önemli bir kısmını, yargılama süresinin uzunluğu, adil yargılama hakkının ihlali, kötü muamelenin yasaklanması, etkili soruşturma hakkının ihlali ile mal ve mülkiyet hakkının korunmasıyla ilgili şikâyetler oluşturuyor.

Nitekim AİHM 05 Mart 2013 tarihinde, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Gülay Çetin / Türkiye kararı ile Türkiye’yi insanlık dışı ve aşağılayıcı muamele ile ayrımcılık yasağından mahkûm etmiştir.

AİHM, Türkiye’yi, tutuklu iken yakalandığı kanser sonucu cezaevinde yaşamını yitiren Gülay Çetin’in hükümlülerin ağır hastalık nedeniyle serbest bırakabileceğine ilişkin hükümlerden, tutuklu olduğu için yararlandırılmaması nedeniyle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin (AİHS) 3. (işkence yasağı) ve 14. (ayrımcılık yasağı) maddelerini ihlal ettiği gerekçesiyle mahkûm etmiştir.

Hak ihlalleri, yargılama safhalarından başlayıp; cezanın infazının tamamlanmasına kadar sürüyor. Uzun süredir Türkiye ceza evlerinde özellikle siyasi tutsakların maruz kaldığı hak ihlalleri, Barış ve Demokrasi Partisi, İnsan hakları derneği, Tuhad-fed ve diğer hak örgütleri tarafından dile getirilip, ihlallerin bitirilmesi ve cezanın infazının temel insan hakları gözetilerek gerçekleştirilmesi için çalışmalar yürütülüyor. Bu amaçla Adalet bakanlığıyla defalarca görüşülmesine rağmen, özellikle hasta tutsakların maruz kaldığı hak ihlalleri artarak devam ediyor.

Ceza infaz kurumlarının yönetimi ile ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında tüzüğün; ‘Ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazında gözetilecek temel ilkeler’ başlıklı 4.maddesindeki ilkelerin tamamı uygulamada ihlal edilmekte ve adeta hasta tutsaklara işkence yapılmaktadır.

Uzun süredir Barış ve Demokrasi Partisi Hukuk ve İnsan hakları komisyonun cezaevlerinde yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak yürüttüğü çalışmada tespit edilen hak ihlallerinin çözümüne ilişkin Adalet bakanlığı başta olmak üzere yetkili kurumlara yapılan sorunların çözülmesi yönündeki taleplerinin karşılanmaması ve ilgili kurumların ihlallere karşı duyarsız kalması sebebiyle barış ve demokrasi partisi Hukuk ve İnsan Hakları komisyonu, Birleşmiş Milletler İşkenceyi Önleme Komitesi, Af Örgütü, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi ,Başbakanlık İnsan Hakları Kurumu, TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu’na Türkiye cezaevlerinde özellikle hasta tutsakların maruz kaldığı hak ihlallerini önlemek amacıyla müdahale talebinde bulunuyor.