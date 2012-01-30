-BDP Hakkari'daki patlamanın araştırılmasını istedi TBMM (A.A) - 30.01.2012 - BDP Hakkari Milletvekili Adil Kurt ve milletvekili arkadaşları, Hakkari'deki patlamayla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, Hakkari kent merkezi, Bulvar Caddesi üzerinde 19 Ocak'ta meydana gelen patlamayla ilgili bilinmezliklerin, olayın üzerinden geçen süreye rağmen halen devam ettiği belirti. Hakkari halkının önemli bir badire atlattığı, saldırıyla büyük bir kaybın planlandığı ifade edilerek, patlamanın nasıl ve kim tarafından yapıldığı, saldırının kimi hedef aldığı gibi konuların açıklığa kavuşturulması için TBMM araştırma komisyonunun kurulması istendi.