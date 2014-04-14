BDP: Hakkari ve Şırnak'ta özerklik uygulamaları başladı

BDP’nin Yerel Yönetimlerden Sorumlu Eşbaşkan Yardımcısı ve Muş Milletvekili Demir Çelik, BDP’nin seçimlerden sonra inşasına başlayacağını açıkladığı demokratik özerklik uygulaması için pilot iller belirlendiğini ve bu illerden Hakkari ve Şırnak'ta eğitim, sağlık ve tarım alanlarında özerklik uygulamalarının başlatıldığını açıkladı.

Namık Durukan’ın Milliyet’te yer alan haberine göre, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Gültan Kışanak’ın, "bölgeden çıkan petrolden pay istediklerini" açıklamasının ardından, Çelik de" bölgede başta petrol ve enerji olmak üzere yer altı ve yer üstü zenginlik kaynaklarından belediyeler için yüzde 20 oranında pay istediklerini" söyledi.

'Pilot iller belirlendi'

Çelik, Hakkâri ve Şırnak’ın özerklik uygulamasında pilot iller olarak seçildiğini, bu illerde eğitim , sağlık ve tarım alanlarında çalışma başlatıldığını söyledi. Çelik, “Hakkâri ve Şırnak’ta değişik alanlarda başlatılan özerklik uygulamaları diğer illere de taşındı. Özellikle köylerde başarıyla uygulanıyor. Kooperatifçilik bunlardan birisidir” dedi.

‘Yüzde 20 aktarılmalı’

Çelik, “ Türkiye artık tek merkezden yönetilemez. Demokratik ve katılımcı bir yönetimden yanayız. Bölgesel özerklik düşünmüyoruz. 20-25 civarında bölgesel yönetim istiyoruz” dedi.

Özerk demokratik yönetimlerden birisinin, “Kürdistan bölgesel yönetimi” olduğunu ifade eden Çelik, bölgede petrolün yanı sıra zengin enerji kaynakları bulunduğunu belirtti, bu kaynaklardan yüzde 20 oranında payın bölgeye aktarılmasını istedi. Çelik, şöyle konuştu:

“Başta petrol ürünleri, bakır, kalay, krom gibi önemli madenlerin çıkarıldığı, Karakaya, Atatürk ve Keban barajları gibi büyük ölçekli barajlar başta olmak üzere yüzlerce hidroelektrik santralının faaliyet gösterdiği yer burası. Buna rağmen bu bölge Türkiye’nin en geri kalmış bölgesidir. Bu da bir çelişkidir. Demokratik özerklik sadece kendini yönetme ile sınırlı kalmayacak, aynı zamanda ekonomik yer altı ve yer üstü kaynaklarını daha verimli nasıl kullanması gerektiğinde söz ve karar sahibi olmalı. Yer altı ve yer üstü zenginliklerinden asgari yüzde 20’lere tekabul eden bir payın bölgeye aktarılması gerekir. Geriye dönüşümü sağlıkta, eğitimde ya da yer altı ve üstü hizmetlerde kullanıma aktarmalıdır. Eğitimde sağlıkta, yer altı yer üstü hizmetlerin edinilmesi amacıyla bölgeye aktarılmalıdır.”

Çelik, demokratik özerklik uygulamasını geniş alanlara yaymak için gelecek ay yerel yönetimler konferansı yapacaklarını, konferansa BDP’li belediye başkanları, il genel meclis üyeleri, belediye meclis üyeleri ve belediye encümenlerinin katılacağını söyledi.