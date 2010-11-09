-BDP GRUBUNDA KÜRTÇE AÇILIŞ KONUŞMASI TBMM (A.A) - 09.11.2010 - BDP Genel Başkan Yardımcısı Gültan Kışanak, Kürt sorununu silahla bitirmeye çalışanların, şimdi de bu sorunu mahkeme koridorlarına havale ettiğini ileri sürdü. BDP Grup toplantısının açılışında, toplantının divan başkanlığını yapan BDP Grup Başkanvekili Bengi Yıldız, Kürtçe bir konuşma yaptı. Yıldız, konuşması sırasında Kürtçe sözlük ve deyimler sözlüğünü de gösterdi. Daha sonra kürsüye gelen Genel Başkan Yardımcısı Kışanak, yaptığı konuşmadan dolayı Yıldız'a teşekkür ederek, ''Bir halkın dilini engelleme zihniyetini taşıyanları kınıyorum'' dedi. Erbil'de bölgesel Kürt yönetiminin Başkanı Mesut Barzani'yi ziyaret ettiklerini ve gündemdeki bazı siyasi konularla ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını anımsatan Kışanak, önümüzdeki günlerde Erbil'de, BDP'nin bürosunu açmayı planladıklarını söyledi. Sözkonusu ziyarete ilişkin bazı gazetelerde ''spekülasyonun ötesinde, gerçek dışı'' haberler yer aldığını belirten Kışanak, bu haberlerin belli kaynaklardan servis edildiğine inandıklarını öne sürdü. -''TÜRKÇE ÖĞRENEREK SUÇ MU İŞLEDİK?'' ''Kürt sorununu şimdiye kadar silahla, tankla, topla bitirmeye çalışanlar, şimdi de bu sorunu mahkeme koridorlarına havale etmiş, korku ve tehditle bir tasfiye operasyonu yürütmeye çalışıyorlar. Sayın Cumhurbaşkanı, bu sürece müdahil olarak, 'Eğer Türkçe biliyorsa Türkçe konuşmalıdır, eğer bilmiyorsa kendi dilinde savunmasını yapabilir' anlamına gelen bir değerlendirme yaptı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu söylemi, mahkemeye negatif yönde etki yapma yaklaşımıdır. Biz Kürtler, artık şunu düşünmeye başladık, 'Acaba Türkçe öğrenerek suç mu işledik, Türkçe'yi öğrenmek bizim haklarımızı kullanmamızın önününde engel haline mi geldi?' O zaman bundan sonra Kürtler de Türkçe öğrenmeme yolunu tercih edebilirler. 'Madem ben anadilimdeki haklarımı kullanmam için Türkçe bilmemem gerekiyor ben de Türkçe'yi öğrenmemeliyim' diyebilirler. Anadilimizi engellemek için böyle bir gerekçe kullanılacaksa Kürtlerin de hayatın her alanında fiili olarak kendi anadillerini kullanma hakları vardır.'' -EYLEMSİZLİK SÜRECİ- Eylemsizlik sürecinin Kürt sorununun çözümü açısından önemli olduğunu ve iyi değerlendirilmesi gerektiğini belirten Kışanak, bu konuda herkesin üzerine bazı sorumluluklar düştüğünü ifade etti. Gültan Kışanak, ''Bu 7 ayı nasıl değerlendireceğimiz, 7 ay sonrasının gidişatını belirleyebilecek'' dedi. -''SİYASİ İRADE GÖSTERMİYORLAR''- Gültan Kışanak, AK Parti'nin, referandum sürecinde, özellikle ''12 Eylül darbecileriyle hesaplaşılacağı'' yönünde söylemlerde bulunduğunu, ancak referandumun üzerinden zaman geçmesine rağmen, bu konuda siyasi irade göstermediğini savundu. -KÜRTÇE KONUŞMASINDA, NE DEMİŞ-? Kışanak'ın konuşmasını tamamlamasının ardından, Bengi Yıldız, yine Kürtçe bir konuşma yaparak grup toplantısını kapattı. Toplantı çıkışında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yıldız, toplantının açılışında yaptığı Kürtçe konuşmada, Diyarbakır'daki duruşmalarda mahkemenin tutumunu eleştirdiğini, bu tutumun uluslararası anlaşmalara, Lozan Anlaşması'na aykırı olduğunu anlattığını söyledi. Yıldız, Kürtçe'nin milyonlarca insan tarafından konuşulduğunu ve Kürtçe anlaşılıncaya kadar Kürtçe konuşmak istediklerini söylediğini belirtti. Yıldız, kapanış konuşmasında ise Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, 'Benim de 75 Kürt milletvekilim var' ifadesini anımsattığını belirterek, ''Mahkemenin tutumu karşısında 75 AKP'li milletvekilinden bunu eleştiren bir yaklaşım olmadığını söyledim'' diye konuştu. Yıldız, ''Grup toplantılarınızı bundan böyle bu şekilde mi açacaksınız?'' sorusuna, ''Gerekli olan bütün yerlerde konuşacağız'' yanıtını verdi.