T24 - Ankara'da siyasi partilerde milletvekili adayları için son bir güne girilirken, BDP göstereceği bağımsız adayları açıkladı. BDP Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Manisa ve İzmir gibi illerden aday gösterdi.









Siyasi partilerde milletvekili listeleri için geri sayım sürerken, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) diğer partilerden erken davrandı ve bağımsız adaylarını açıkladı. BDP, 39 ilde 61 bağımsızı adayı destekleyecek.





Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan Ankara'ya milletvekili göndermeyi başaran BDP, Muğla, Antalya, Aydın, Manisa, İzmir, Balıkesir gibi batı illerinden yine aday gösterdi ancak 2007'de aday gösterilen Eskişehir, Sakarya, Hatay, Ordu, Rize, Samsun, Tekirdağ ve Yalova gibi iller bu kez listede yer almadı. Yeni aday gösterilen il ise Kırşehir oldu.





BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Hakkari'den, Leyla Zana Diyarbakır'dan, Aysel Tuğluk ise Van'dan aday olacak.





KCK davasından tutuklu Hatip Dicle Diyarbakır'dan, Faysal Sarı Şırnak'tan, İbrahim Ayhan Şanlıurfa'dan, Kemal Aktaş Van'dan, Selma Irmak Şırnak'tan ve Gülseren Yıldırım Mardin'den aday gösterildi. Hülya Avşar'ın amcasının kızı Yüksel Avşar da Ardahan'dan aday.





Gülten Kışanak Siirt'ten TBMM'ye girebilmek için yarışacak. Ertuğrul Kürkçü Mersin, Ahmet Türk ise Mardin'den listede. Ferhat Tunç Tunceli'den, Sırrı Süreyya Önder İstanbul ikinci bölgeden aday.





BDP'nin 12 Haziran seçimlerinde destekleyeceği bağımsız adaylar şunlar:





Antalya

İhsan Nergis





Muğla

Şebal Şenyurt





Bursa

Mehmet Deniz Büyük





Balıkesir

Turan Cengiz





Manisa

Ayşegül Öztürk





Aydın

Mehmet Bayraktar





İzmir

Erdal Avcı, Mehmet Tanhan





Denizli

Kemal Beler





Mersin

Ertuğrul Kürkçü





Kırşehir

Faik Karadaş





Konya

Hacı Mehmet Bozdağ





Kocaeli

Emrullah Bingöl





Malatya

Gani Rüzgar Şavata





Kahramanmaraş

Mustafa Mamaklı





Adana

Murat Bozlak





Ankara

Sadrettin Güvener, Gerciş Utaş





Ağrı

Murat Öztürk Halil Aksoy





Bingöl

İdris Balukan





Bitlis

Hüsamettin Zemzemcioğlu





Diyarbakır

Leyla Zana, Hatip Dicle, Altan Tan, Şerafettin Elçi, Emine Ayna, Nursel Aydoğan





Hakkari

Esat Canan, Selahattin Demirtaş, Adil Zozani





İstanbul

Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Mustafa Avcı, Sebahat Tuncel





Mardin

Ahmet Türk, Erol Dora, Gülseren Yıldırım





Tunceli

Ferhat Tunç





Batman

Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata





Şırnak

Hasip Kaplan, Selma Irmak, Fesal Sarıyıldız





Ardahan

Yüksel Aşkar





Van

Nazmi Gür, Kemal Aktaş, Aysel Tuğluk, Özdal Üçer





Siirt

Gültan Kışanak





Muş

Sırrı Sakık, Demir Çelik





Şanlıurfa

İbrahim Binici, İbrahim Ayhan





Kars

Mülkiye Birtane





Adıyaman

Veli Büyükşahin





Elazığ

İsa Gürbüz





Erzurum

Sebahattin Yılmaz





Iğdır

Pervin Buldan





Osmaniye

Kamuran Bablak





Gaziantep

Akın Birdal







