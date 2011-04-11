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Politika

BDP göstereceği bağımsız adayları açıkladı

Ankara'da siyasi partilerde milletvekili adayları için son bir güne girilirken, BDP göstereceği bağımsız adayları açıkladı.

11 Nisan 2011 03:00

T24 - Ankara'da siyasi partilerde milletvekili adayları için son bir güne girilirken, BDP göstereceği bağımsız adayları açıkladı. BDP Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Manisa ve İzmir gibi illerden aday gösterdi.


Siyasi partilerde milletvekili listeleri için geri sayım sürerken, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) diğer partilerden erken davrandı ve bağımsız adaylarını açıkladı. BDP, 39 ilde 61 bağımsızı adayı destekleyecek.

Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan Ankara'ya milletvekili göndermeyi başaran BDP, Muğla, Antalya, Aydın, Manisa, İzmir, Balıkesir gibi batı illerinden yine aday gösterdi ancak 2007'de aday gösterilen Eskişehir, Sakarya, Hatay, Ordu, Rize, Samsun, Tekirdağ ve Yalova gibi iller bu kez listede yer almadı. Yeni aday gösterilen il ise Kırşehir oldu.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Hakkari'den, Leyla Zana Diyarbakır'dan, Aysel Tuğluk ise Van'dan aday olacak.

KCK davasından tutuklu Hatip Dicle Diyarbakır'dan, Faysal Sarı Şırnak'tan, İbrahim Ayhan Şanlıurfa'dan, Kemal Aktaş Van'dan, Selma Irmak Şırnak'tan ve Gülseren Yıldırım Mardin'den aday gösterildi. Hülya Avşar'ın amcasının kızı Yüksel Avşar da Ardahan'dan aday.

Gülten Kışanak Siirt'ten TBMM'ye girebilmek için yarışacak. Ertuğrul Kürkçü Mersin, Ahmet Türk ise Mardin'den listede. Ferhat Tunç Tunceli'den, Sırrı Süreyya Önder İstanbul ikinci bölgeden aday.

BDP'nin 12 Haziran seçimlerinde destekleyeceği bağımsız adaylar şunlar:

Antalya
İhsan Nergis

Muğla
Şebal Şenyurt

Bursa
Mehmet Deniz Büyük

Balıkesir
Turan Cengiz

Manisa
Ayşegül Öztürk

Aydın
Mehmet Bayraktar

İzmir
Erdal Avcı, Mehmet Tanhan

Denizli
Kemal Beler

Mersin
Ertuğrul Kürkçü

Kırşehir
Faik Karadaş

Konya
Hacı Mehmet Bozdağ

Kocaeli
Emrullah Bingöl

Malatya
Gani Rüzgar Şavata

Kahramanmaraş
Mustafa Mamaklı

Adana
Murat Bozlak

Ankara
Sadrettin Güvener, Gerciş Utaş

Ağrı
Murat Öztürk Halil Aksoy

Bingöl
İdris Balukan

Bitlis
Hüsamettin Zemzemcioğlu

Diyarbakır
Leyla Zana, Hatip Dicle, Altan Tan, Şerafettin Elçi, Emine Ayna, Nursel Aydoğan

Hakkari
Esat Canan, Selahattin Demirtaş, Adil Zozani

İstanbul
Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Mustafa Avcı, Sebahat Tuncel

Mardin
Ahmet Türk, Erol Dora, Gülseren Yıldırım

Tunceli
Ferhat Tunç

Batman
Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata

Şırnak
Hasip Kaplan, Selma Irmak, Fesal Sarıyıldız

Ardahan
Yüksel Aşkar

Van
Nazmi Gür, Kemal Aktaş, Aysel Tuğluk, Özdal Üçer

Siirt
Gültan Kışanak

Muş
Sırrı Sakık, Demir Çelik

Şanlıurfa
İbrahim Binici, İbrahim Ayhan

Kars
Mülkiye Birtane

Adıyaman
Veli Büyükşahin

Elazığ
İsa Gürbüz

Erzurum
Sebahattin Yılmaz

Iğdır
Pervin Buldan

Osmaniye
Kamuran Bablak

Gaziantep
Akın Birdal


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