T24 - Ankara'da siyasi partilerde milletvekili adayları için son bir güne girilirken, BDP göstereceği bağımsız adayları açıkladı. BDP Muğla, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Manisa ve İzmir gibi illerden aday gösterdi.
Siyasi partilerde milletvekili listeleri için geri sayım sürerken, Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) diğer partilerden erken davrandı ve bağımsız adaylarını açıkladı. BDP, 39 ilde 61 bağımsızı adayı destekleyecek.
Güneydoğu ve Doğu Anadolu'dan Ankara'ya milletvekili göndermeyi başaran BDP, Muğla, Antalya, Aydın, Manisa, İzmir, Balıkesir gibi batı illerinden yine aday gösterdi ancak 2007'de aday gösterilen Eskişehir, Sakarya, Hatay, Ordu, Rize, Samsun, Tekirdağ ve Yalova gibi iller bu kez listede yer almadı. Yeni aday gösterilen il ise Kırşehir oldu.
BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş Hakkari'den, Leyla Zana Diyarbakır'dan, Aysel Tuğluk ise Van'dan aday olacak.
KCK davasından tutuklu Hatip Dicle Diyarbakır'dan, Faysal Sarı Şırnak'tan, İbrahim Ayhan Şanlıurfa'dan, Kemal Aktaş Van'dan, Selma Irmak Şırnak'tan ve Gülseren Yıldırım Mardin'den aday gösterildi. Hülya Avşar'ın amcasının kızı Yüksel Avşar da Ardahan'dan aday.
Gülten Kışanak Siirt'ten TBMM'ye girebilmek için yarışacak. Ertuğrul Kürkçü Mersin, Ahmet Türk ise Mardin'den listede. Ferhat Tunç Tunceli'den, Sırrı Süreyya Önder İstanbul ikinci bölgeden aday.
BDP'nin 12 Haziran seçimlerinde destekleyeceği bağımsız adaylar şunlar:
Antalya
İhsan Nergis
Muğla
Şebal Şenyurt
Bursa
Mehmet Deniz Büyük
Balıkesir
Turan Cengiz
Manisa
Ayşegül Öztürk
Aydın
Mehmet Bayraktar
İzmir
Erdal Avcı, Mehmet Tanhan
Denizli
Kemal Beler
Mersin
Ertuğrul Kürkçü
Kırşehir
Faik Karadaş
Konya
Hacı Mehmet Bozdağ
Kocaeli
Emrullah Bingöl
Malatya
Gani Rüzgar Şavata
Kahramanmaraş
Mustafa Mamaklı
Adana
Murat Bozlak
Ankara
Sadrettin Güvener, Gerciş Utaş
Ağrı
Murat Öztürk Halil Aksoy
Bingöl
İdris Balukan
Bitlis
Hüsamettin Zemzemcioğlu
Diyarbakır
Leyla Zana, Hatip Dicle, Altan Tan, Şerafettin Elçi, Emine Ayna, Nursel Aydoğan
Hakkari
Esat Canan, Selahattin Demirtaş, Adil Zozani
İstanbul
Sırrı Süreyya Önder, Levent Tüzel, Mustafa Avcı, Sebahat Tuncel
Mardin
Ahmet Türk, Erol Dora, Gülseren Yıldırım
Tunceli
Ferhat Tunç
Batman
Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata
Şırnak
Hasip Kaplan, Selma Irmak, Fesal Sarıyıldız
Ardahan
Yüksel Aşkar
Van
Nazmi Gür, Kemal Aktaş, Aysel Tuğluk, Özdal Üçer
Siirt
Gültan Kışanak
Muş
Sırrı Sakık, Demir Çelik
Şanlıurfa
İbrahim Binici, İbrahim Ayhan
Kars
Mülkiye Birtane
Adıyaman
Veli Büyükşahin
Elazığ
İsa Gürbüz
Erzurum
Sebahattin Yılmaz
Iğdır
Pervin Buldan
Osmaniye
Kamuran Bablak
Gaziantep
Akın Birdal