BDP genel seçimlere girmiyor!

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Genel Başkanı Yavuz Önen, "Yerel seçimlere BDP ile giriyoruz ama genel seçimde bu olmayacak. Genel seçimlere tek parti ile gireceğiz ve bu parti HDP olacak. BDP, genel seçimlerde aday göstermeyecek, bütün milletvekili adayları HDP'den olacak" dedi.

Önen, yaptığı açıklamada, geçen yıl kurulan HDP'nin kongresinin hafta sonu yapılacağını belirterek, kurucu yöneticiler olarak bir yıldır partiyi seçimlere hazır hale getirmek için çalıştıklarını söyledi. 47 ilde il, ilçe ve belde başkanlığı düzeyinde örgütlenmelerini tamamladıklarını, 61 ilde de sadece il merkezlerinde örgütlendiklerini anlatan Önen, illerin yarısından fazlasında örgütlenmeyi tamamladıkları için yerel seçimlere girme hakkını kazandıklarını ifade etti.

1 yılda tüm illerde örgütlenmeyi tamamlamayı hedeflediklerini ancak bu noktaya gelebildiklerini dile getiren Önen, şöyle devam etti:

"Yüzde 50 cinsiyet kotası uyguluyoruz. Parti örgütlenmesini 81 ilde tamamlayamamızın nedenlerinden biri bu. İl veya ilçe teşkilatlarında kadın sayısı eksik olduğu zaman çalışmaları geri gönderdik. Bununla ilgili hiçbir bahaneyi kabul etmedik. Kadın evde var, işte var, hayatın içinde var, mutfakta var; o zaman yönetimde de olsun. Bunu da başaracağız. Öte yandan örgütlenmede zorlandığımız bölgeler, coğrafyalar var. Özellikle Karadeniz bölgesinde zorlanıyoruz. Orada, halktan kaynaklanmayan farklı yapılar var."

‘HDP, parlamenter olanakları da kullanarak büyümek istiyor’

Ahmet Taner Kışlalı Spor Salonu'nda, pazar günü yapılacak kongrede, parti meclisi, disiplin kurulu ve eşbaşkanlık seçimlerinin yapılacağına işaret eden Önen, kongreye kurucu 75 üyeyle illerdeki atanmış yöneticilerin katılacağını bildirdi. Önen, şunları söyledi:

"Kongrede tek listeyle seçime gidilecek. Liste, parti kurullarında, heyetlerde belirlenecek. Nihai olarak yönetim kurulumuz listeyi oluşturacak. BDP'den ayrılan milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü ile bağımsız milletvekili Levent Tüzel, kongrede HDP'ye katılacak. Bu isimler, kongrede parti yönetimine girebilir. Bu arkadaşlarımız, HDP'ye katılmadan da TBMM'de yaptıkları konuşmalarda HDP milletvekilleri olduklarını söyliyorlardı. Şimdi bu grup, böyle bir adamı atacak. Bu, illa bir güç katma meselesi değil ama HDP'nin önüne koyduğu iktidar olma ve Türkiye'de gerçek barışı sağlama hedefleri göz önüne alındığında elbette Parlamento çok önem kazanıyor, her şey olmamakla birlikte. Bu parti, parlamenter olanakları da kullanarak büyümek istiyor. HDP'ye katılmaları o bakımdan da çok önemli."

‘Genel seçimlere HDP girecek’

Yavuz Önen, yerel seçimlere BDP ile gireceklerini, BDP'nin 21 ilde, HDP'nin ise 60 ilde aday göstereceğini belirterek, "Seçimlere tek partiyle girme hedefine doğru ilerliyoruz. Yerel seçimlere iki parti ile giriyoruz ama genel seçimde bu olmayacak. Genel seçimlere tek partiyle gireceğiz ve bu parti HDP olacak. BDP, genel seçimlerde aday göstermeyecek, bütün milletvekili adayları HDP'den olacak" dedi.

Eski siyaset kalıplarını bıraktıklarını ve muhalif olanlarla hareket ettiklerini dile getiren Önen, "Türkiye solunun battal halini aşmayı, muhalif dinamikleri bir araya getirmeyi hedefliyoruz. Savaşı, şiddeti, çatışmayı reddiyor, barışçıl yol izliyor, farklılıkları bölünmenin ve çatışmanın unsuru olarak değil bir arada yaşamanın ve barışı sağlamanın unsuru haline getirmeyi istiyoruz" diye konuştu.

‘Tüm kimliklerden adaylara kapılarımız açık’

Kongrenin ardından 47 ilde adayları tespit etmek için süreci başlatacaklarını bildiren Önen, adayların yerel meclislerde belirleneceğini söyledi. Yerelden yönetim ve yerinden yönetim ilkelerini benimsediklerini ifade eden Önen, herhangi bir etnik, dinsel veya dilsel kimliğe farklı bakmadıklarını kaydetti. Tüm kimliklerden adaylara kapılarının açık olduğunu vurgulayan Önen, "Eşcinsel ya da transeksükel adaylar da olabilir" dedi.