BDP eyleminde Kasımpaşaspor taraftarlarıyla gerginlik

Beyoğlu Galatasaray Meydanı'nda toplanan aralarında BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel'in de bulunduğu BDP İstanbul İl Örgütü, 'Hükümet adım at' eylemi düzenledi. 50 kişilik Kasımpaşaspor taraftarı da İnönü Stadı'nın yıkılmasıyla Beşiktaş'ın maçlarını, Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynama kararını protesto etmek için Galatasaray Meydanı'na yürüdü. DHA'nın haberine göre, BDP eyleminin yapıldığı Galatasaray Meydanı'na gelen taraftarlar, burada Sebahat Tuncel'in açıklama yaptığı sırada sloganlar atarak BDP'lilere tepki gösterdi.

BDP'liler de taraftarların üzerine yürümek isteyince araya çevik kuvvet girdi. Barikat kuran çevik kuvvet dağılmak istemeyen taraftar grubuna bir süre sonra biber gazı sıkarak müdahale etti. Tünel istikametine doğru kaçan taraftar grubu 'Recep Tayyip Erdoğan' sloganları attı. Tepebaşı'na gelen grup burada polisin önlemi artırması üzerine Kasımpaşa'ya doğru dağıldı. BDP'li grup ise açıklamanın ardından Tünel Meydanı'na yürüdü.