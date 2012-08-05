'Başbakan Şemdinli hakkında bilgi vermeli; Meclis olağanüstü toplanmalı'

BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, Hakkari saldırısının ardından, "Her iki taraf de elini tetikten çeksin. Meclis olağanüstü toplansın" dedi.

CNN Türk'e konuşan BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş, öncelikle Başbakan Erdoğan'ın açıklama yapması gerektiğini söyledi. Demirtaş, "Başbakan Şemdinli'de olanlarla ilgili çıkmalı, açık, net bilgi vermeli. Her iki taraf da elini tetikten çekmelidir. Ama bu Başbakan'ın yapacağı açıklamaya bağlıdır" dedi.

Selahattin Demirtaş, hükümetin güvenlik konsepti politikasının çöktüğünü iddia etti, "Utanmadan çökmüş konsepti savunuyorlar " diye konuştu. BDP Eşbaşkanı PKK'nın saldırılarıyla müzakereyi zorlamak isteğini de ileri sürdü.