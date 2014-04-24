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BDP-Erdoğan şakalaşması: Yedek parti kurduk, devletin ne yapacağı belli olmaz

TBMM'de yapılan 94. yıl resepsiyonunda Başbakan Erdoğan'la BDP'li milletvekillerini şakalaşması dikkat çekti

24 Nisan 2014 17:00

Mecliste yapılan 94.yıl resepsiyonunda BDP-HDP heyeti ile Başbakan Tayyip Erdoğan arasında yapılan şakalaşmada Erdoğan, BDP ekibine 'niye ayrıldınız niye birleştiniz anlamadım' dedi. Heyette yer alan isimlerden BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan, "Biri yedek dursun dedik, devlettir ne yapar bilinmez" karşılığını vermesi gülüşmelere neden oldu.

Resipsiyona BDP'li milletvikilleri Sırrı Sakık, Hasip Kaplan, Adil Zozani, Erol Dora katılırken HDP'den sadece Eşbaşkan Ertuğrul Kürkçü vardı.

Erdoğan'la BDP'liler arasında geçen diyaloglar şöyle:

-Sırrı Sakık: Grup olarak size bir merhaba diyelim dedik.

-Başbakan Erdoğan: Grubunuz değil canım, grubunuzdan birileri...

-Hasip Kaplan: Merhaba..

-Sakık: Efendim biz zaten hepimiz bir yerde duruyoruz..

-Hasip Kaplan: Büyüdük büyüdük iki parti birleştik...

-Başbakan Erdoğan: Yine birleştiniz de, niye ayrıldınız niye birleştiniz anlayamıyorum yani.

-Hasip Kaplan: Biri yedek dursun dedik, devlettir ne yapar bilinmez...

-Başbakan Erdoğan: Veya bugün bir 10 dakika kazanalım dediniz.

-Hasip Kaplan: Onun da esprisini sizinkiler yapıyordu. Bölelim 5'e...

-Başbakan Erdoğan: O zaman 50 dakika olur ya...

-Hasip Kaplan: Fakat Başbakan kabul etmez teke alışmış dedim.

-Başbakan Erdoğan: Bizim istişari mekanizmalarımız hiçbir siyasi partide yok.

-Hasip Kaplan: İstişari örgütlenmenizi takdir ediyoruz. Doğrudur o konuda.

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